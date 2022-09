Der Donnynator: EHC-Coach Jackson vor Jubiläumsspiel in der DEL

Jubiläumsspiel für Don Jackson: Beim Heimspiel am Sonntag gegen Mannheim steht der Trainer des EHC zum 1000. Mal in der DEL auf der Bank. Die AZ stellt den Trainer-Guru vor - mit sagenhaften Statistiken.

München - Don Jackson ist der erfolgreichste Trainer der DEL-Geschichte. Am Sonntag, zum Heimspiel des EHC Red Bull München gegen die Adler Mannheim (15.15 Uhr, Olympia-Eisstadion) durchbricht er als erster Coach die Schallmauer von 1.000 DEL-Spielen. Die AZ stellt den Trainer-Guru vor.

Don Jacksons phänomenale Siegquote: 652 Erfolge in 999 Spielen

Der Lehrling: Für seine Trainerrolle hat sich Jackson viel von seinem Coach bei den Oilers, Glen Sather, abgeschaut, mit dem er den Stanley Cup gewann. Etwa, wie er mit den Spielern und ihren Familien umgeht. Wegen dieser Soft Skills spielen die Eishockey-Cracks so gerne unter ihm.

Erfolgreich: Dreimal hat Jackson mit dem EHC die DEL gewonnen. © City-Press GbR

Der Debütant: Nach einigem Überlegen sagt Jackson der AZ über sein erstes Spiel: "Das war als Co-Trainer bei den Eisbären Berlin, in dieser Rolle war ich in der Saison 2004/05 kurz tätig. Aber präsent habe ich die Partie nicht. Mein erstes Spiel als Cheftrainer war in der Folgesaison mit der Düsseldorfer EG." 5:6 nach Penaltyschießen in Mannheim. Längst vergessen.

Der Siegreiche: Pleiten wie zum Saisonauftakt bei den Kölner Haien (3:6)? Die Ausnahme. 999 Spiele, 652 Siege - das entspricht einer Siegquote von 65,3 Prozent. Sie ist die mit Abstand beste Bilanz unter den aktuellen DEL-Trainern (mit mehr als einem Spiel). Auf Rang zwei folgt mit 59 Prozent Serge Aubin (Eisbären Berlin). Paradox: Die Wahl zum Trainer des Jahres hat der "Donnynator" erst einmal gewonnen.

Winkler: "Don hat in der Kabine die richtigen Knöpfe gedrückt"

Der Heißmacher: Geht sein Team in ein Playoff-Spiel der Marke "Wer gewinnt, kommt weiter", ist Jackson fast unschlagbar. Sechsmal hat seine Truppe solch ein siebtes oder fünftes Spiel geholt - und nur einmal verloren.

Im Finale 2018 kam Berlin von einem 1:3-Serienrückstand zurück - Jackson blieb ruhig. Und der EHC gewann das siebte Spiel. "Don hat in der Kabine die richtigen Knöpfe gedrückt. Am Abend haben wir Berlin aus der Halle geschossen", erinnert sich Manager Cristian Winkler.

Der Titelhamster: Neun Titel (den als Co-Trainer inbegriffen) hat Jackson gesammelt. "Tatsächlich erinnere ich mich vor allem an viele Kleinigkeiten auf dem Weg dorthin", erklärt er der AZ. "Zum Beispiel erinnere ich mich an eine Parade von Rob Zepp bei den Eisbären in einem allesentscheidenden Spiel im Halbfinale. Normale Goalies haben die Schultern unten, Zepp hatte sie hochgezogen - und von da ging die Scheibe über die Latte hinter das Tor. Nur so konnten wir später erst den Titel holen."

Der Wütende: Eine Prügelei mit einem Maskottchen in der AHL und der F-Wort-Hagel an einen CHL-Schiri? So kennt man Jackson in der DEL nicht, hier ist er als der "stille Don" bekannt. Anecken tut er nur bei den Gegnern, über seinen Erfolg.

Der Experimentelle: Liegt sein Team hinten, zieht er früh im Spiel den Goalie. So zum Auftakt in Köln, sechs Minuten vor Ende. Seinem Spielkonzept ist er über die Jahre aber treu geblieben: Verteidiger, die zusätzlich Druck in der Offensivzone entfachen wie Zach Redmond, gehören zu seiner Idee.

Jackson: "Das Beste sind die Leute, mit denen man zu tun hat und gemeinsam siegt"

Der Privatmann: Der 66-Jährige ist mit Nancy verheiratet. Sie haben zwei Töchter (Carly und Liza) und Sohn Clint. Die Sommer verbringt er auf seiner Farm in Wichita (USA).

Der Rekordmann: 1.000 Spiele als Trainer - das hat in der DEL noch niemand geschafft. Der legendäre Alpenvulkan aus Bad Tölz, Hans Zach (825) folgt im Ranking auf Platz zwei.

Der Jubilar: Um sein 1000. Spiel will er nicht viel Aufheben machen. "Für mich stehen die Partien im Vordergrund. Ich bin allerdings stolz, dass ich so lange in der Liga tätig bin. Zweifellos haben die Herausforderungen viel Energie und Emotion eingefordert. Das Beste sind die Leute, mit denen man zu tun hat und gemeinsam siegt."

Der Unerreichte: "Das fasziniert mich an Don: Er gewinnt am einen Abend, am nächsten Morgen hat er den Blick sofort auf das nächste Spiel. Er wird nicht müde", sagte EHC-Legende Michael Wolf der AZ. "Es ist unglaublich, was er erreicht hat. Das wird kaum mehr einer erreichen."