Auswärts weiter eine Macht: EHC München siegt in Frankfurt

In einem rasanten Eishockey-Spiel hat sich der EHC Red Bull München bei den Löwen Frankfurt mit 3:2 durchgesetzt und zum elften Mal in Folge auf fremdem Eis triumphiert.

Dirigent und Vollstrecker: Münchens Chris DeSousa zeichnete beim 3:2-Sieg in Frankfurt für das zwischenzeitliche 1:1 verantwortlich.

München - In einem packenden Duell der Deutschen Eishockey Liga (DEL) hat der EHC Red Bull München am Freitagabend bei den Löwen Frankfurt seinen elfter Auswärtssieg in Serie eingefahren.

EHC-Goalie Niederberger: "Hatten im richtigen Moment das Glück auf unserer Seite"

Der Tabellenführer siegte vor 6.990 Zuschauern mit 3:2 (1:1, 1:1,1:0). "Frankfurt war mutig, wir mussten geduldig bleiben. Im richtigen Moment hatten wir das Glück auf unserer Seite. Weil wir im letzten Drittel mehr Energie hatten, war der Sieg verdient", sagte Münchens starker Goalie Mathias Niederberger nach dem Spiel.

Frankfurts Doppel-Torschütze Dominik Bokk sorgte zwar mit seinem Tor nach nur 36 Sekunden für einen Traumstart der Hessen und Niederberger musste kurz danach mit einer Glanzparade gegen Brett Breitkreuz (6.) den zweiten Treffer verhindern, doch die Münchner erhöhten zunehmend das Tempo. Unmittelbar vor der ersten Drittelpause zu groß: Chris DeSousa fälschte unhaltbar für Jake Hildebrand zum 1:1 ab (20.).

Auch im zweiten Drittel laufen die Münchner einem Rückstand hinterher

Spielfreudig und mit viel Zug zum Tor ging es dann bei beiden Teams weiter. Es gab Chancen im Minutentakt, die Torhüter standen im Mittelfpunkt des Geschehens.

Eine mögliche Münchner Führung durch Austin Ortega vereitelte Hildebrand (32.), auf der anderen Seite stellte Bokk auf 2:1 für die Löwen (34.). Erneut meldeten sich die Gäste kurz vor der Drittelpause zurück: Diesmal schloss Maksymilian Szuber eine Traumkombination mit Justin Schütz erfolgreich ab (39.).

Erste EHC-Führung durch McKiernan reicht zum Sieg

Im Schlussabschnitt legten die Gäste vor: Ryan McKiernan brachte den Spitzenreiter nach nur 14 Sekunden erstmals in Front. München verteidigte den Vorsprung offensiv, die Löwen blieben ohne gefährlichen Abschluss – bis in die Schlussminuten. Mit dem zusätzlichen Feldspieler machte Frankfurt Druck, doch der herausragende Niederberger hielt den 3:2-Auswärtserfolg fest.