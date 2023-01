EHC München startet mit Arbeitssieg ins neue Jahr

Der EHC München hat seine Erfolgsserie auf fremdem Eis zwar fortgesetzt, muss sich aber beim 3:2-Sieg gegen die Eisbären Berlin mächtig strecken.

München - Zehnter Auswärtssieg in Serie, dritter Erfolg in dieser Saison gegen den Titelverteidiger: Der EHC Red Bull München ist erfolgreich ins neue Jahr gestartet.

Ortega und Street sorgen für frühe 2:0-Führung des EHC

Am 38. Spieltag der Deutschen Eishockey Liga (DEL) hatte der Tabellenführer allerdings viel Mühe, um den abstiegsbedrohten Meister und letztjährigen Finalgegner auf Distanz zu halten.

Die Eisbären schnupperten beim 2:3 (0:2, 2:1, 0:0) lange an der Überraschung, hatte am Ende jedoch bereits zum 24. Mal in dieser Spielzeit das Nachsehen.

Nach Doppelschlag von Berlins Fiore wird es noch einmal spannend

Austin Ortega traf bereits nach 42 Sekunden für die Münchner, Jonathon Blum besorgte die auch nach dem ersten Drittel noch gültige 2:0-Führung (11.).

Als dann Ben Street im zweiten Abschnitt den dritten EHC-Treffer nachlegte, sprach alles für die Gäste. Doch die Berliner kamen noch einmal zurück. Ein Doppelschlag von Giovanni Fiore (33./35.) ließ die Berliner plötzlich wieder hoffen, doch dank eines torlosen Schlussdrittels retteten die Münchner die Punkte ins Ziel.