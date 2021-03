2:3-Niederlage: EHC München verliert überraschend in Düsseldorf

Zum Auftakt der Nord-Süd-Duelle verliert der EHC München überraschend gegen die Düsseldorfer EG 2:3.

Düsseldorf/Mannheim - Die Düsseldorfer EG hat zum Auftakt der Nord-Süd-Duelle in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) überraschend gegen das Topteam EHC Red Bull München gewonnen. Nach zuvor sechs Niederlagen in Serie behauptete sich das Team von Trainer Harold Kreis am Montagabend mit 3:2 (1:0, 1:0, 1:2) gegen den klar favorisierten Tabellenzweiten der Süd-Gruppe.

Prow-Treffer kommt für den EHC zu spät

Dank der Tore von Tobias Eder (19. Minute) und Alexander Karachun (33./44.) sicherte sich die DEG einen wichtigen Sieg im Kampf um die Playoff-Plätze. Für München kam der Anschlusstreffer von Ethan Prow zu spät (60.), zudem traf Christopher Bourque (42.).