1:5! EHC Red Bull München kassiert Klatsche in Mannheim

Der EHC Red Bull München geht gegen die Adler Mannheim mit 1:5 unter und verliert weiter Anschluss an die Tabellenspitze.

Mannheim – Herbe Pleite für den EHC am zweiten Weihnachtsfeiertag. Beim Start in die zweite Saisonhälfte der DEL bei den Adlern Mannheim war für die Münchner nichts zu holen. Endergebnis: 1:5 (1:0, 2:1, 2:0).

EHC Red Bull München: Sechs Niederlagen in sieben Spielen

Markus Eisenschmid brachte die Adler bereits nach 19 Sekunden in Führung, die Nationalspieler Denis Reul (24.) und Tim Wohlgemuth (36.) sowie Jordan Szwarz (46.) und Mark Katic (60.) erzielten die weiteren Treffer. Frederik Tiffels hatte zwischenzeitlich ausgeglichen (22.). "Wir hatten Chancen und gute Momente, haben aber ein paar Schlüsselsituationen verloren. Daran müssen wir arbeiten", sagte EHC-Coach Don Jackson nach der Partie.

Für München war es die sechste Pleite aus den vergangenen sieben Partien, die Mannheimer hingegen haben nun viermal in Serie gewonnen und stehen hinter Meister und Spitzenreiter Eisbären Berlin, der am Sonntag die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven mit 5:1 bezwang, auf Rang zwei. Die Red Bulls sind nun nur noch Vierter und müssen am Dienstag in Schwenningen punkten.