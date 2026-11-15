Die Detroit Lions schlagen die Patriots 35:10 im Munich Game vor 75.000 Fans in der Allianz Arena – Amon-Ra St. Brown erzielt als erster Deutscher einen Touchdown in Deutschland. Danach zollt er Jamal Musiala Respekt – und feiert Deutschland als seine zweite Heimat.

Lang, lang – verdammt lang – ist es her, dass sich Löwen in der Allianz Arena am Franz-Beckenbauer-Platz 5 in 80939 München im Stadtteil Fröttmaning als Sieger feiern lassen konnten. Ganz genau war es am 17. März 2017, als die Löwen des TSV 1860 in ihrer Zweitliga-Absteiger-Saison dort gewannen – 2:1 gegen die Würzburger Kickers.

Honolulu-Blau statt Giesing Blue

Am 15. November 2026 war es wieder so weit, dass Löwen in Form der Detroit Lions einen Gegner als Verlierer vom Feld schicken konnten. Die Blauen feierten, wenn auch in Honolulu-Blau, so die Vereinsfarbe des NFL-Klubs, und nicht in Giesing Blue.

Am Ende hieß es in der dritten Auflage des Munich Games 35:10 für Detroit über die New England Patriots, die im ersten Viertel ihren Quarterback Drake Maye verletzungsbedingt verloren hatten und danach nie über die Rolle des bemühten Sparringspartners hinauskamen.

„Es war einfach geil. Die deutschen Fans sind unfassbar“, sagte der emotional sichtlich angefasste deutsche Detroit-Superstar Amon-Ra St. Brown, der in der Partie zwei Touchdowns erzielt hatte: „Die Partie in der Allianz Arena war wie ein Heimspiel für uns. Hier in München, das waren die besten drei Tage des Jahres für mich. Ich bin wirklich ein bisschen traurig, dass ich Deutschland schon wieder verlassen muss.“

München in honolulublauer Hand

Mia san Honolulu-Löwen! Detroit, die Arbeiterstadt, die sich in ihrem Underdog-Image so wohlfühlt, und München, gerne als Schicki-Micki- und Bussi-Bussi-Stadt verschrien, gingen schon in den Tagen vor der Partie eine heiße Liebesbeziehung ein.

Ob das Fanfest am Odeonsplatz oder das Hofbräuhaus, das sich ins Lions-Gehege verwandelt hatte, München war in honolulublauer Hand. „Wo immer du dich in der Stadt aufhältst, bist du von Unmengen Lions-Fans umgeben. Da sind sicher 20.000 oder 30.000 Anhänger hier“, sagte einer, dessen Herz an die Patriots vergeben ist: Sebastian Vollmer. Der frühere deutsche NFL-Star hatte als einziger Deutscher den Super Bowl zweimal gewinnen können und arbeitet nun als Experte für RTL.

American Football, Männer, Profiliga NFL, Detroit Lions - New England Patriots, Hauptrunde, 10. Spieltag in der Allianz-Arena. Blick in das Stadion mit einer Choreographie vor dem Spiel. +++ dpa-Bildfunk +++ © Sven Hoppe

Mitverantwortlich für diesen Hype ist insbesondere Amon-Ra St. Brown (27), der Wide Receiver der Lions. Seine Mama Miriam St. Brown stammt aus Leverkusen und war mit den drei Söhnen Amon-Ra, Osiris und Equanimeous im Sommer stets monatelang bei ihren Eltern. „Deutschland ist meine zweite Heimat“, so St. Brown, der es sich vor dem Spiel nicht nehmen ließ, die durchtrainierten Football-Beine in eine Lederhosn zu quetschen.

Familie St. Brown im Football-Rausch

Mama Miriam war im Stadion, hatte für Freunde und Familie stolze 40 Tickets geordert. „Alle anderen in der Familie wollten ausschlafen. Ich aber bin um 9 Uhr aus dem Hotel raus, habe mir schnell einen Kaffee geholt und bin dann mit der U6 zur Arena gefahren. Dies ist für mich einer der schönsten Tage überhaupt. Ich wollte alles in mich aufsaugen und genießen.“

Es gab viel zu sehen, zu genießen, aufzusaugen. Die Arena erstrahlte auf den Rängen in Schwarz-Rot-Gold und Weiß-Blau, den Farben Bayerns. Das dürfte insbesondere Ministerpräsident Markus Söder, den ersten Selfie-Jäger des Freistaats, erfreut haben. Söder präsentierte sich übrigens ebenfalls in Blau.

Auch die deutsche Nationalhymne hatte einen bajuwarischen Anstrich erhalten. Die bayerische Kult-Band LaBrassBanda um Frontmann Stefan Dettl spielte die Hymne als Blech- und Blaskapelle. „Ich verspreche: So habt Ihr die Hymne noch nie gehört“, hatte Dettl vor dem Auftritt exklusiv in der AZ angekündigt.

LaBrassBanda, Hymne und Gänsehaut

Versprechen gehalten. Die sonst für Barfuß-Konzerte bekannte Band trat in Football-Trikots, Lederhosn und Haferlschua auf. Dettl hatte sich ins kleine Honolulublaue gezwängt und trug stolz die Nummer 14 von Amon-Ra auf der Brust.

Ein ausgelassener Detroit-Lions-Fan im Löwenkostüm bringt beim Munich Game in der Allianz Arena die Stimmung der honolulublauen Football-Party auf den Punkt. © IMAGO/GEPA pictures/ Amir Beganovic

Beim Einmarsch der Lions und der namentlichen Vorstellung der Spieler stürmte St. Brown als allerletzter Spieler aufs Feld. Zu ohrenbetäubendem Jubel schwenkte er stolz die Schwarz-Rot-Goldene. „Ich hoffe, die Atmosphäre kommt bei den Leuten vor dem Fernseher auch an“, sagte der frühere NFL-Trainer und jetzige RTL-Experte Patrick Esume.

Ein „kleiner Super Bowl“ in München

Sie kam an. Trotzdem kein Vergleich, ob man seinen Nachmittag wohlig auf dem Sofa mit Football verbringt, oder mit 75.000 Fans – unter ihnen die Fußballikonen Mats Hummels, Lukas Podolski, Kevin Trapp und Weltmeistermacher Mario Götze – eine Rundum-Football-Party in der Allianz Arena feiert.

La-Ola-Wellen in Dauerschleife, der John-Denver-Kult-Hit „Take Me Home, Country Roads“ aus 75.000, teils bestens biergeölten Kehlen. Als Vor- und Mitsänger taten sich dabei Mama Miriam St. Brown und Vater John hervor. „Mir läuft die Gänsehaut rauf und runter“, sagte Esume. Und TV-Moderatorin Jana Wosnitza ergänzte: „Das hier in München ist unser kleiner Super Bowl.“

Und die St. Brown-Festspiele. Er spielte nicht nur, er spielte auf. Fünf Partien lang hatte er für die Lions nicht punkten können, beim Munich Game beendete er die Touchdown-Dürre. Nach 8:47 Minuten fing er seinen zweiten Pass der Partie und lief ihn für 56 Yards in die Endzone – Touchdown.

Lions-Receiver Amon-Ra St. Brown (Nr. 14) lässt sich in der Allianz Arena von seinen Teamkollegen für einen seiner historischen Touchdowns beim Munich Game gegen die New England Patriots feiern. © Sven Hoppe

Historische Touchdowns für Deutschland

Damit schrieb er Sport-Geschichte. Amon-Ra ist nun der erste Deutsche, der bei einem Spiel in Deutschland einen Touchdown erzielt hat. „Was für ein Augenblick“, sagte der frühere deutsche NFL-Spieler Björn Werner. Der für seine Jubel-Zeremonien berühmte Amon-Ra schickte einen speziellen Gruß an Bayern-Star und Football-Fan Jamal Musiala, mit dem er vor Spielbeginn auf den Rasen posiert hatte. Der Lions-Star formte seine Finger zu dessen berühmter M-Geste – ein Musiala-Gedächtnis-Jubel.

Nach der Pause erwies sich Amon-Ra als Footballer Nimmersatt, er erzielte noch seinen zweiten Touchdown der Partie. Historische Touchdowns, die die Football-Party-Sause so richtig in Fahrt brachten. Als unverwüstlicher Einpeitscher, Vortänzer und Fahnenschwenker tat sich St. Brown in der Fankurve hervor – wer auch sonst.