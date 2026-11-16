NFL-Superstar Amon-Ra St. Brown, dessen Mutter Deutsche ist, feiert beim Munich Game in der Allianz Arena mit der schwarz-rot-goldenen Fahne und den Fans: "Ich bin stolz, ein Halbdeutscher zu sein."

Ich würde mir oder uns gerne die Fahne zurückholen, wenn ich ganz ehrlich bin", hatte Fußball-Bundestrainer Jürgen Klopp (59), der den "Nationalstolz, den positiven Patriotismus, nicht den falschen Leuten überlassen" wollte, im September verkündet.

Am Sonntag war einer von diesem Nationalstolz beseelt, von dem es nicht alle vorher so erwartet hätten: Amon-Ra St. Brown. Der Football-Star feierte den Sieg seiner Detroit Lions beim Munich Game in der Allianz Arena über die New England Patriots (35:10) überschwänglich mit den Fans. Dafür stieg er auf die Umrandung der Ränge und ließ sich die deutsche Flagge, mit der er bereits zu Beginn der Partie aufs Feld gesprintet war, geben. So wurde der 27-Jährige zum Fahnenträger, überglücklich schwenkte er die Schwarz-Rot-Goldene, ließ sich feiern – und feierte Deutschland.

Amon-Ra St. Brown (Nr. 14) auf dem Weg zu einem seiner beiden Touchdowns im NFL Munich Game. © IMAGO/kolbert-press/Marc Niemeyer

"Das ist ein Traum, der für mich in Erfüllung gegangen ist. Ich liebe Deutschland und ich liebe es, Halbdeutscher zu sein", sagte Amon-Ra, dessen Mutter Miriam aus Leverkusen stammt. "Die Zeit hier in München waren meine besten drei Tage des Jahres. Ich bin ein bisschen traurig, Deutschland schon wieder verlassen zu müssen."

"Da haben wir stets den geliebten Garten meiner Oma verwüstet"

Im Gepäck ein Geschenk von Klopp. Der Bundestrainer hatte St. Brown vor dem Spiel in München ein Präsent zukommen lassen: eine handsignierte Kappe mit dem kultigen "Einer von 83 Millionen"-Spruch. Die war dem Wide Receiver, einem der bestbezahlten Spieler auf seiner Position, nach dem Training auf dem Campus-Gelände des FC Bayern überreicht worden. Große Augen bei St. Brown, der die Mütze gleich aufprobierte – und damit endgültig zu einem von 83 Millionen Deutschen wurde.

Seine Deutschland-Liebe ist kein Marketing-Gag der NFL, um den lukrativen deutschen Werbemarkt zu knacken, sie ist echt. St. Brown verbrachte mit seinen Brüdern Osiris und Equanimeous die Sommer in seiner Kindheit stets in Deutschland bei den Großeltern. "Immer wenn wir da waren, hat unser Opa im Garten ein Klettergerüst mit Seilen zum Hangeln aufgestellt", sagte Amon-Ra bei "Sports Illustrated": "Da haben wir stets den geliebten Garten meiner Oma verwüstet."

Amon-Ra St. Brown (l.), Wide Receiver der Detroit Lions, und Kyle Williams, Wide Receiver der New England Patriots, nach dem Spiel in der Allianz Arena. © Matthias Schrader

"Ich bin teilweise wirklich sehr deutsch"

Mama Miriam legte großen Wert darauf, dass die Gartenverwüster nie den Bezug zur Heimat, zu ihren deutschen Wurzeln verloren. Die Kinder durften zum Beispiel nie zum Spielen gehen, ehe sie nicht jeden Tag zehn deutsche Vokabeln gelernt hatten. Jeden Tag. Keine Ausnahme. Kein "das mache ich morgen". "Ich habe das gehasst, aber heute bin ich dankbar dafür", sagte Amon-Ra, der "Deutsch fließend spricht, schreibt und liest". "Wenn wir uns Textnachrichten schreiben, tun wir das auf Deutsch. Ich bin teilweise wirklich sehr deutsch, bin etwa gut organisiert und immer pünktlich."

Auf seinem Football-Helm trägt er die deutsche Flagge und für das Munich Game ließ er sich von Ausrüster Adidas Sportschuhe mit den drei Streifen in Schwarz-Rot-Gold anfertigen.

Schwarz-rot-goldenen Streifen auf den Schuhen von Amon-Ra St. Brown. © Sven Hoppe

Amon-Ra fühlte sich in München nicht wie ein Fremder, sondern eben wie einer von 83 Millionen. Ins Stadion marschierte er in Lederhosen und Tracht ein, zuvor hatte er Schweinebraten und Kartoffelknödel gespeist. Den ersten seiner beiden Touchdowns feierte er mit der Torjubel-Geste von Bayern-Star Jamal Musiala, den er vor der Partie getroffen hatte. "Das Spiel in der Allianz Arena war für mich ein echtes Heimspiel – nicht nur, weil so viele Lions-Fans da waren."

Echte Heimatgefühle eben beim blauen Löwen, bei Amon-Ra St. Brown.