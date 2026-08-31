Der Sport am Wochenende: Elversberg-Jubel und Hockey-Gold

Elversberg feiert ein überragendes Bundesliga-Debüt, der BVB muss einen Verletzungsschock verdauen. Im Rudern und bei den Hockey-Männern gibt's WM-Gold. Ein Rad-Superstar meldet sich aus dem Hospital.

Neben den gewohnt dominierenden Bayern sorgt ein Debütant am ersten Spieltag der Fußball-Bundesliga für eine Menge Gesprächsstoff: Die SV Elversberg aus dem Saarland startet mit einem 3:2-Sieg gegen Bayer Leverkusen ins Abenteuer Bundesliga. WM-Gold gibt es für Ruder-Ass Oliver Zeidler und die deutschen Hockey-Männer. Für Rad-Superstar Tadej Pogacar endet die Vuelta dagegen im Krankenhaus. Das waren die wichtigsten Ereignisse des Sport-Wochenendes:

Kreuzbandriss bei BVB-Neuzugang Konstantelias

Schock für Borussia Dortmund: Neuzugang Giannis Konstantelias hat sich beim Heimsieg gegen den Hamburger SV einen Kreuzbandriss im linken Knie zugezogen und fällt mehrere Monate aus. "Die gesamte BVB-Familie steht hinter Dir, Giannis! Du wirst stärker zurückkommen!", schrieb der westfälische Fußball-Bundesligist in einem Post bei X.

Dortmunds Giannis Konstantelias hat sich einen Kreuzbandriss zugezogen. © Fabian Strauch/dpa

Zuvor hatte der 23 Jahre alte Grieche, der im Sommer von PAOK Saloniki zum BVB kam, stark gespielt und das zweite Dortmunder Tor erzielt. Nun prüfen die Dortmunder noch einen schnellen Transfer vor dem Ende der Wechselfrist am Dienstag. "Wir müssen schon schauen, was wäre noch möglich. Ob wir was machen, wissen wir nicht. Aber zumindest werden wir überlegen. Das ist mal klar", sagte Trainer Niko Kovac.

Neuling Elversberg schafft Traumeinstand mit Rekord

Zum Bundesliga-Einstand schnappte sich die SV Elversberg gleich einen Rekord. Der 59. Club im Fußball-Oberhaus erzielte seine ersten beiden Treffer in der Bundesliga so schnell wie kein anderer Neuling davor. Am Ende retteten die Elversberger einen 3:2-Sieg gegen Bayer Leverkusen über die Zeit. Auftaktsiege gab es auch für Borussia Dortmund (2:0 gegen den HSV), den 1. FC Köln (3:2 gegen Hoffenheim) und RB Leipzig (3:0 gegen Gladbach).

Die Nürnberger Spieler feiern den Sieg gegen Arminia Bielefeld © Daniel Karmann/dpa

Eintracht Frankfurt kam trotz 3:1-Führung nur zu einem 3:3 bei Union Berlin. Mainz und Aufsteiger Paderborn trennten sich torlos. Der SC Freiburg feierte einen ungefährdeten 4:1-Sieg gegen Werder Bremen. Aufsteiger FC Schalke 04 verlor beim FC Augsburg mit 0:3. Erster Tabellenführer ist Titelverteidiger FC Bayern nach dem 5:1 gegen den VfB Stuttgart im Eröffnungsspiel.

1. FC Nürnberg stellt Startrekord ein

Der selbstbewusst auftrumpfende 1. FC Nürnberg hat im Duell der Aufstiegsexperten mit Arminia Bielefeld seinen vereinseigenen Startrekord in der 2. Fußball-Bundesliga von vor 27 Jahren eingestellt. Die im Abschluss extrem coole Mannschaft von Trainer Miroslav Klose feierte beim 4:1 (3:0) ihren dritten Sieg und unterstrich als Spitzenreiter ihre Ambitionen im Aufstiegskampf. Die Nürnberger führen die Tabelle dank des besseren Torverhältnisses vor Hertha BSC (beide 9 Punkte) an.

Die deutschen Hockeyspieler mit dem WM-Pokal. © Geert Vanden Wijngaert/AP/dpa

Deutsche Hockey-Herren verteidigen WM-Titel

Die deutschen Hockey-Herren haben bei der Weltmeisterschaft ihren Titel verteidigt und nach 2002, 2006 und 2023 zum vierten Mal Gold gewonnen. Die Mannschaft von Bundestrainer André Henning bezwang in der mit etwa 10.000 Zuschauern nahezu ausverkauften Hockey-Arena im belgischen Wavre im Endspiel Spanien mit 1:0 (0:0). Durch den vierten WM-Titel zieht Deutschland mit Rekordsieger Pakistan gleich. Für den umjubelten Treffer sorgte Michel Struthoff in der 44. Minute.

Rad-Superstar Tadej Pogacar hat sich bei einem Sturz bei der Vuelta schwer verletzt. (Archivbild) © Philippe Magoni/AP/dpa

Saison-Aus für Pogacar nach Horror-Sturz

Ein Horror-Sturz hat wohl die Saison von Rad-Superstar Tadej Pogacar beendet. Auf der achten Etappe der Spanien-Rundfahrt rauschte der Slowene kopfüber über seinen Lenker. Dabei erlitt Pogacar einen verschobenen Bruch des linken Schlüsselbeins und einen stabilen Bruch des siebten Halswirbels. Außerdem trug der Weltmeister eine Gehirnerschütterung und zahlreiche Abschürfungen davon. Der 27-Jährige muss mit einer sechswöchigen Pause rechnen und dürfte die WM Ende September in Montréal verpassen.

Oliver Zeidler sicherte sich bei der Ruder-WM Gold im Einer. (Archivbild) © Antonio Calanni/AP/dpa

Seinen Humor hat Pogacar aber anscheinend nicht verloren. Unterlegt mit dem Bee-Gees-Klassiker "Stayin alive" postete der Tour-de-France-Champion ein Bild von sich im Krankenbett auf Instagram.

Zeidler rudert zum vierten WM-Gold

Ruderer Oliver Zeidler hat seine beeindruckende Erfolgsserie fortgesetzt und bei den Weltmeisterschaften in Amsterdam seinen vierten WM-Titel im Männer-Einer gewonnen. Der Olympiasieger von Paris dominierte das Finale auf der Bosbaan und fuhr souverän vor dem unter neutraler Flagge startenden Belarussen Yauheni Zalaty und dem Norweger Jonas Slettemark Juel ins Ziel. Der 30-Jährige bleibt in dieser Saison ungeschlagen und jubelt nach 2019, 2022 und 2023 erneut bei einer WM über Gold. "Jetzt alle großen Titel - Olympia, WM und EM - aktuell zu halten, ist natürlich Wahnsinn. Ein schönes Gefühl", sagte Zeidler nach seinem Triumph.

Der Deutschland-Achter der Männer verpasste die erste WM-Medaille seit 2019 zuvor knapp. Das einstige Flagschiff des Deutschen Ruderverbands (DRV) kam auf Platz vier. Gold ging in einem packenden Foto-Finish an Gastgeber und Titelverteidiger Niederlande vor Olympiasieger Großbritannien und Australien.

Die deutschen Basketballer um Johannes Thiemann hatten im Spiel gegen Polen große Probleme. © Adam Warzawa/PAP/dpa

WM-Ticket fast sicher: Basketballer mit Zittersieg in Polen

Die deutschen Basketballer haben einen großen Schritt in Richtung Qualifikation für die Weltmeisterschaft in Katar 2027 getätigt. Das Team von Bundestrainer Alex Mumbrú gewann in Polen nach einer vor allem in der Offensive durchwachsenen Leistung nach Verlängerung mit 96:94 (83:83, 41:31) und kann mit sieben Siegen aus acht Partien mit einem Erfolg im nächsten Spiel am 27. November in Lettland das WM-Ticket endgültig lösen.