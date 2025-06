Becker bei Wimbledon als TV-Experte aus Mailand im Einsatz

Dreimal gewann Boris Becker in seiner aktiven Zeit den Titel in Wimbledon - vor 40 Jahren zum ersten Mal. Das Jubiläum wird er von einem anderen Ort als TV-Experte begleiten.

Boris Becker wird zum 40. Jubiläum seines ersten Wimbledon-Triumphs nicht als TV-Experte vor Ort beim Rasen-Klassiker im Einsatz sein. Die Tennis-Legende werde das Grand-Slam-Turnier wie in den beiden vergangenen Jahren für den Sender Sky Italia von Mailand aus kommentieren und sei hier vertraglich gebunden, teilte Beckers Anwalt Christian-Oliver Moser der Deutschen Presse-Agentur mit.

Anwalt: Großes Interesse von TV-Sendern an Becker

"Allerdings besteht großes Interesse von diversen TV-Sendern, Herrn Becker ab dem nächsten Jahr wieder als Experte/Kommentator vor Ort zu verpflichten", erklärte Moser weiter. Das dritte Grand-Slam-Turnier des Jahres beginnt am 30. Juni.

Nach der vorzeitigen Entlassung aus der Haft im Dezember 2022, die er in einem Londoner Gefängnis wegen falscher Angaben im Insolvenzverfahren verbüßt hatte, durfte Becker in den vergangenen Jahren nicht nach England einreisen. Deshalb war es ihm nicht möglich, wie in der Vergangenheit als TV-Experte in Wimbledon für die BBC zu arbeiten.

Beckers Lebensmittelpunkt in Mailand

Im vergangenen Jahr hatte Becker gesagt, dass man an einer Rückkehr zum Grand-Slam-Turnier in London 2025 arbeite. "Es ist ein Teil meines Lebens. Es liegt in meiner DNA, das kann man nicht leugnen", hatte er bei den Laureus World Sports Awards in Madrid gesagt.

Becker hatte in seiner aktiven Karriere dreimal den Titel beim Rasen-Klassiker gewonnen, erstmals 1985 als 17-Jähriger. Der gebürtige Leimener lebt inzwischen gemeinsam mit Ehefrau Lilian De Carvalho Monteiro in Mailand.