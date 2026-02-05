HSV-Talent Luka Vuskovic weckt Begehrlichkeiten. Auch der FC Bayern beobachtet ihn. Jonathan Tah: "Finde ihn wirklich gut für sein Alter"

Er zählt zu einem der Shootingstars, den Entdeckungen der Saison: Luka Vuskovic vom Hamburger SV. Der Innenverteidiger sticht mit seinen 18 Jahren durch seine Abgezocktheit heraus. Zweikampfstark und torgefährlich. Davon konnten sich die Bayern am vergangenen Wochenende ein Bild von machen. Vuskovic sicherte dem HSV im Nord-Süd-Klassiker mit seinem Tor zum 2:2 den Punkt.

Tah: "Ich mag seine Energie"

Ein feiner Kopfball, sein vierter (!) Treffer in dieser Saison. Das lässt die Konkurrenz staunen. "Ich finde ihn wirklich gut für sein Alter", lobte Jonathan Tah gegenüber "Sky": "Ich mag seine Energie, die er auf den Platz bringt, ich mag seine Confidence." Ein kleiner Ritterschlag vom Abwehrboss der Bayern, der einst ebenfalls in Hamburg seine Profikarriere begann.

Beide hatten laut Tah sogar schon Kontakt zueinander. Kein Wunder: Auch Vuskovic wird von Pini Zahavi, den von Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß einst als "Piranha" betitelten Berater, betreut. Der Youngster ist aktuell laut "transfermarkt.de" sogar der Spieler mit dem höchsten Marktwert des Israeli. Auf satte 40 Millionen Euro explodierte dieser zuletzt. Nicht schlecht.

Jonathan Tah findet viel Lob für HSV-Talent Luka Vuskovic. © IMAGO

FC Bayern soll Vuskovic auf dem Radar haben

Nur klar, dass eine solche Entwicklung auch Begehrlichkeiten weckt. Mehrere Top-Klubs aus England beobachten den Kroaten. Auch die Scouts des FC Bayern schauen laut Medienberichten ganz genau auf seine Entwicklung. Klar, wer in der Bundesliga derart auftrumpft, ist automatisch für die Münchner interessant. Selbst wenn Dayot Upamecano seinen Vertrag nach zähen Verhandlungen bald verlängern wird.

Vuskovic-Landsmann Ivan Rakitic forderte sogar bei "Sky": "Ich glaube, der Junge muss zum FC Bayern. Es ist unglaublich schön zu sehen, dass so ein junger Typ die Fußball-Welt so aufmischen kann." Sollte man sich tatsächlich intensiver um Vuskovic bemühen, wird es aber eine teure Angelegenheit. Das Top-Talent ist noch bis Saisonende von den Tottenham Hotspur an die Elbe ausgeliehen, hat beim Ex-Klub von Harry Kane noch einen langfristigen Vertrag bis 2030.

Würde Luka Vuskovic gerne beim FC Bayern sehen: Ivan Rakitic. © IMAGO

Spurs lassen Vuskovic wohl kaum unter dem Marktwert gehen

Unter dem aktuellen Marktwert werden die Spurs kaum bereit sein, Vuskovic ziehen zu lassen. Allerdings hätte der FC Bayern, wie nun bekannt wurde, einen Mittelsmann in der Hinterhand: Tah. Der Innenverteidiger könnte dabei mithelfen, Vuskovic von einem Wechsel in die bayerische Landeshauptstadt zu überzeugen.