Um den Tod von Ludwig II. im Starnberger See kursieren mehrere Theorien. Was ein Blick auf das Horoskop am Todestag des Monarchen verrät.

König Ludwig II. auf seinem Totenbett. Der Bayern-König ist am frühen Abend des 13. Juni 1886 am Starnberger See ums Leben gekommen. Er wurde nur 40 Jahre alt.

Der vielfach zitierte Spruch des Märchenkönigs Ludwig II., den er 1876 einmal einer Schauspielerin gesagt haben soll, hat sich nicht nur in Bezug auf das Leben des Wittelsbachers bestätigt. Vor allem sein mysteriöser Tod, um den sich viele Theorien ranken, gab und gibt immer noch Anlass zu Spekulationen.

„Ein ewig Rätsel will ich bleiben, mir und allen anderen." König Ludwig II

Starnberger See: Der Abend des 13. Juni 1886

Was geschah wirklich am frühen Abend des 13. Juni 1886 am Starnberger See, an dem zuerst der König und anschließend der Irrenarzt und Psychiater Prof. Bernhard von Gudden ums Leben kamen?

Der nur wenige Tage zuvor entmündigte König der Bayern, Ludwig II., soll den Freitod gewählt haben und im Starnberger See ertrunken sein. So lautete die offizielle Erklärung. Kini-Forscher und die Mehrheit der Königstreuen hingegen halten an der umstrittenen Mordtheorie fest: Ludwig sei auf der Flucht hinterrücks erschossen worden.

Nach Ansicht vieler Biografen und Historiker ist solchen Verschwörungstheorien längst der Boden entzogen. Ein umfassendes kriminologisches und juristisches Gutachten, das von Herzog Franz von Bayern, Chef des Hauses Wittelsbach, 1986 in Auftrag gegeben wurde, soll eindeutige Beweise für den Suizid König Ludwigs geliefert haben.

Was ist hier am 13. Juni 1886 passiert? Ein Gedenkkreuz erinnert in Berg an den Märchenkönig. © gwt Starnberg GmbH/Thomas Marufke

Weitere, später entdeckte Indizien (der letzte Brief Ludwigs, das Auftauchen der Niederschriften des königlichen Leibarztes Schleiß von Löwenfeld), die für einen Komplott gegen den Monarchen sprechen, lassen dieses große Drama bayerischer Geschichte und den immer noch ungeklärten Tod Ludwigs in einem anderen Licht erscheinen.

Astrologische Betrachtung

Nachdem in dieser AZ-Serie das Geburtshoroskop des Monarchen in der letzten Folge betrachtet worden ist, um ein detailliertes Persönlichkeitsprofil Ludwigs mit seinen individuellen Anlagen zu erstellen, beschäftigt sich diese Folge mit dem Ableben des Königs.

Deutet Zwilling auf einen Tod aus der Luft?

Das Todeshoroskop König Ludwigs II. richtet sich nach dem Zeitpunkt, an dem die Uhr des Monarchen stehen geblieben ist: um 18:54 Uhr.

Betrachtet man den Planetenstand am 13. Juni 1886 in Haus zwölf seines Horoskops, bekommt man einen Hinweis, dass der Tod aus der Luft gekommen sein könnte: Dies sagt uns das Tierkreiszeichen Zwilling (Element Luft!) in seinem Horoskop, basierend auf der Stunde seines Todes. Waren es eventuell doch die vermeintlichen Schüsse, die gefallen sein sollen? Diese wurden angeblich gehört, doch nie bezeugt.

Stimmt es, dass man den König zu Unrecht für unheilbar nervenkrank erklärt hatte und ihn dann aus dem Weg räumen ließ? Das 12. Haus, das aus astrologischer Sicht dem Haus der Abgeschiedenheit, der Transzendenz und der Auflösung entspricht, untersteht symbolisch dem Wasserzeichen Fische.

König Ludwig II. auf seinem Totenbett. Der Bayern-König ist am frühen Abend des 13. Juni 1886 am Starnberger See ums Leben gekommen. Er wurde nur 40 Jahre alt. © Astro-Dienst/www.astro.com, AZ-Archiv

Zum Zeitpunkt des Ablebens Ludwigs bildete Pluto (Herrscher von Haus acht, Haus des Todes) einen spannungsgeladenen Aspekt (Konjunktion) zu seinem Geburtsmond. Dies kann ein möglicher Hinweis auf das Ende des Bayernkönigs im Starnberger See sein, in dem seine Leiche gefunden wurde.

Betrachtet man den Planeten des Umbruchs, Uranus, lässt sich daraus schließen, dass die bis heute rätselhaften Ereignisse um den Tod des Wittelsbachers sehr plötzlich eingetreten sind. Auch dies ist ein möglicher Hinweis auf einen Tod, der aus der Luft (Uranus in Waage: Element Luft) kam und im Wasser endete.

Der Brief, den König Ludwig II. drei Tage vor seinem Tod verfasst hat, ist jetzt aufgetaucht. © dpa/az

Mit dem Aspekt des Saturn (Herr der Zeit; Abschied und Tod), der sich direkt über seinem Krebs-Aszendenten (Herrscher Mond, Element Wasser) befindet, kann man einen weiteren Indikator für eine massive Grenzsetzung (Entmündigung, Inhaftierung, Tod?) von autoritärer Stelle ausmachen. Saturn entspricht auch: Gesetz, Regierung, Kabinett.

Hätte der verträumte Märchenkönig seinem Schicksal entfliehen können? Oder war es ihm vorbestimmt? Fand das Leben Ludwigs durch einen grausamen Mord sein Ende? Oder entschied sich der Herrscher von Gottes Gnaden für den Freitod? Dies kann abschließend anhand der astrologischen Konstellationen nicht ausreichend geklärt werden.

Eines ist sicher, die Spekulationen und Theorien um das Geheimnis des mysteriösen Todes des Bayernkönigs tragen zur Verehrung und dem Kult um Ludwig II. bis heute bei.