Zwischen Satire und Dschungelcamp: Lutz van der Horst wird 50

Er hat ein Talent für Spontaneität und Situationskomik: Lutz van der Horst witzelt sich seit mehr als 20 Jahren durch die deutsche TV-Welt. Für "TV Total" führte er skurrile Straßeninterviews, für die "heute-show" nimmt er Politiker aufs Korn. Am 20. August feiert er seinen 50. Geburtstag.

Lutz van der Horst ist vor allem durch seine satirischen Beiträge in der "heute-show" bekannt. Aber auch andere Formate hat er geprägt.

Satiriker, Komiker, Moderator, Sprecher, Autor - Lutz van der Horst (50) hat sich in seiner Karriere als vielfältiger Bestandteil der deutschen Fernsehbranche etabliert. Besonders bekannt geworden ist er als satirischer Außenreporter der ZDF-Satiresendung "heute-show". Seit Ende 2009 hat der dafür schon mehrfach ausgezeichnete Kölner bereits viele Politiker mit seinen charmant-ironischen Fragen auflaufen lassen. Auf diesem Erfolg ruht er sich jedoch nicht aus.

Von "TV Total" und "Switch Reloaded" zur "heute-show"

Lutz van der Horst, geboren am 20. August 1975, wuchs in Köln auf, studierte dort Germanistik und Anglistik und startete früh seine Karriere in den Medien. Er arbeitete als Autor für erfolgreiche Formate wie "Rent a Pocher", "TV Total" und "Switch Reloaded". Zunächst hinter den Kulissen, wagte er sich 2001 erstmals auch vor die Kamera. Als "Blasehase" im rosaroten Häschenkostüm wurde er bei "TV Total" schnell zum Publikumsliebling. Schlagfertigkeit, Humor und Situationskomik bewies van der Horst schon damals. Als "Günni" lieferte er die absurdesten Straßenumfragen.

Hatte er bei "TV Total" noch Otto Normalbürger am Mikrofon, bringt er seit 2009 die Politiker für die "heute-show" aus dem Konzept. Dabei zeigt er vollen Einsatz und trat 2016 vor laufender Kamera sogar in die SPD ein, was ihm viel Aufmerksamkeit einbrachte. Wie die Freitagabendsendung später bekannt gab, ist er inzwischen aber wieder aus der Partei ausgetreten.

Aus der von Oliver Welke (59) präsentierten "heute-show" ist er jedenfalls nicht mehr wegzudenken. Im Sommer 2025 durfte er auch einige Sonderausgaben übernehmen. So moderierte er etwa zwei Folgen des neuen Formats "heute-show extra - Das Quiz", in der jeweils zwei Politiker ihr Politikwissen unter Beweis stellten. Die erste Ausgabe war gleich ein großer Erfolg. Van der Horst konnte im Schnitt 2,17 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ab 22:30 Uhr vor die Bildschirme locken.

Er unternimmt gerne Ausflüge in andere Formate

Darüber hinaus beweist sich der Comedian auch gerne in ganz anderen Formaten. Im Frühjahr 2025 etwa nahm er an der sechsten Staffel von "LOL: Last One Laughing" auf Prime Video teil. Im Juni vertrat er gemeinsam mit "Let's Dance"-Juror Joachim Llambi (61) Moderatorin Andrea "Kiwi" Kiewel (60) beim "ZDF-Fernsehgarten".

Der TV-Tausendsassa ist bekennender Fan von Horrorfilmen und hat eine riesige DVD-Sammlung zuhause. Auf Tele5 moderierte er passenderweise 2022 die "Saw"-Reihe an. Aber auch in Sachen Dschungelcamp kennt sich von der Horst aus. Seit 2022 war er schon häufig Gast bei "Ich bin ein Star - Die Stunde danach" (RTL) und analysierte die Geschehnisse am Promi-Lagerfeuer. Seine lustigen wie spitzzüngigen Expertisen führten dazu, dass ihn gar etliche Zuschauer gerne als Nachfolger von Daniel Hartwich (47) als Moderator des Dschungelcamps gesehen hätten. Den Posten an der Seite von Sonja Zietlow (57) übernahm jedoch bekanntlich Jan Köppen (42).

Sein Privatleben ist ein gut gehütetes Geheimnis

So stark Lutz van der Horst seit mehr als zwei Jahrzehnten auch auf der Mattscheibe vertreten ist - sein Privatleben hält er erstaunlich konsequent aus der Öffentlichkeit heraus. Es ist nicht bekannt, ob er vergeben oder gar verheiratet ist.

Auch auf seinem Instagram-Account gibt er nur selten private Einblicke, sondern legt den Fokus lieber auf seine beruflichen Projekte. Aber da hat er ja auch genug zu berichten. Eines steht wohl auch im neuen Lebensjahrzehnt fest: Ein ernstes Format wird es mit ihm eher nicht geben. Denn wie er 2015 feststellte: "Seriös können Andere besser."