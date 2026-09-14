Zwischen "Rocky III" und "Rocky IV": Bei diesem Film führte Sylvester Stallone Regie

Günther Jauch will bei "Wer wird Millionär?" wissen, bei welchem Film Sylvester Stallone zwischen der Veröffentlichung von "Rocky III" und "Rocky IV" Regie führte. Zur Auswahl stehen "Footloose", "Flashdance", "Dirty Dancing" und "Staying Alive". Hätten Sie die richtige Antwort zur 500.000-Euro-Frage gewusst?

Sylvester Stallone ist nicht nur als Schauspieler, sondern auch als Regisseur erfolgreich.

Am 14. September wird bei " " viel Filmwissen erwartet. Wer sich mit US-Schauspieler Sylvester Stallone und seinem Werk auskennt, könnte bei Günther Jauch glänzen. Dem Kandidaten Michael Polit winkt bei korrekter Antwort ein Gewinn von einer halben Million Euro.

Bei welchem Film war Sylvester Stallone zwischen "Rocky III" und "Rocky IV" Regisseur?

Polit ist 27 Jahre alt und aus Neunkirchen (Baden-Württemberg). Er ist als Geschäftsführer in der Unternehmensberatung tätig. Günther Jauch will vom "Wer wird Millionär?"-Kandidaten wissen:

Zwischen "Rocky III" und "Rocky IV" fand Sylvester Stallone die Zeit, bei welchem Film Regie zu führen?

Footloose

Flashdance Dirty Dancing Staying Alive

Filmfrage bei "Wer wird Millionär?": Kandidat geht auf Risiko

Michael Polit merkt schnell an, die Antwort nicht zu kennen. "Also, wenn es 'Dirty Dancing' wäre, hätte ich das schon irgendwie einmal gehört", meint er. Der Geschäftsführer entscheidet sich für den 50:50-Joker. Übrig bleiben die Antwortmöglichkeiten A: Footloose sowie D: Staying Alive. Jauchs Kandidat hätte lieber gehofft, dass C: Dirty Dancing als Option stehen bleibt.

Günther Jauch stellt bei "Wer wird Millionär?" die kniffligsten Fragen. © RTL/Guido Engels

Nach längerem Überlegen verrät Polit, er tendiere eher zu A: Footloose und riskiert es. Er lässt A einloggen. Günther Jauch gesteht, den Mut seines Studiogasts zu bewundern – unabhängig davon, ob er richtig liegt oder nicht.

WWM-Kandidat tippt falsch: "Staying Alive" ist die richtige Antwort

Das Glück ist nicht auf Michael Polits Seite. Seine gewählte Antwort wird ihm zum Verhängnis. D: Staying Alive wäre die korrekte Antwort gewesen. Damit fällt Jauchs Studiogast von bereits erspielten 125.000 Euro auf 500 Euro zurück.

John Travolta (Hauptdarsteller) und Sylvester Stallone (Regisseur) bei der Filmpremiere von "Staying Alive" im Juli 1983. © imago/MediaPunch

Auflösung: "Staying Alive" mit Sylvester Stallone als Regisseur

Günther Jauch klärt in der Sendung auf: "'Footloose' war 1984. Der Regisseur von 'Footloose' hieß Herbert Ross." Somit führte Sylvester Stallone zwischen den Hitfilmen "Rocky III" und "Rocky IV" bei "Staying Alive" Regie.

Der berühmte Schauspieler fungierte ebenso als Drehbuchautor und Produzent des Films. "Staying Alive" ist die Fortsetzung von "Saturday Night Fever" aus dem Jahr 1977 mit John Travolta in der Rolle des "Tony Manero". Travolta selbst soll Stallone als Regisseur ausgewählt haben, nachdem der ursprüngliche Regisseur von "Saturday Night Fever", John Badham, nicht zur Verfügung stand. Der Film kam 1983 ins Kino – also tatsächlich zwischen "Rocky III" (1982) und "Rocky IV" (1985).