Bei "Wer wird Millionär?" wird geografisches Wissen verlangt. Günther Jauch erwartet eine Antwort auf folgende Frage: Was soll im Jahr 2070 der zweitgrößte See Deutschlands sein? Als Antwortoptionen stehen Offenbach See, Miesbach See, Hambach See sowie Marbach See zur Auswahl.

Günther Jauch stellt bei "Wer wird Millionär?" das Wissen seiner Kandidaten auf die Probe.

Das Warten hat ein Ende – " " mit Günther Jauch ist zurück. In der Ausgabe vom 31. August hat RTL eine geografische Frage vorbereitet. Kandidat Axel Pante soll sein Wissen in puncto Seen unter Beweis stellen. Hätten Sie die richtige Antwort auf die Quizfrage gewusst?

Welcher See soll in 44 Jahren der zweitgrößte in Deutschland sein?

Axel Pante ist 57 Jahre alt und aus Niedersachsen angereist, um im RTL-Studio Platz zu nehmen. Auf dem Ratestuhl von Günther Jauch kann er die ersten zehn Fragen locker beantworten. Für 16.000 Euro will der Quizmaster schließlich von dem Kandidaten wissen:

Was soll im Jahr 2070 der nach Volumen zweitgrößte See Deutschlands sein?

Offenbach See Miesbach See Hambach See Marbach See

Geografische "Wer wird Millionär?"-Frage: Offenbach-, Miesbach-, Hambach- oder Marbach See

Jauchs Studiogast gesteht: "Ich kenne gar keinen von den Seen." Schnell lässt sich erahnen, dass Pante die Beantwortung der Frage nicht leichtfallen wird. Der Niedersachse entscheidet sich dafür, den Telefonjoker einzusetzen – ein Chemiker soll ihm die richtige Antwort liefern. Axel Pantes Joker gibt zu, dass auch ihm keines der Gewässer ein Begriff sei. Am ehesten könne er sich jedoch vorstellen, dass B: Miesbach See die korrekte Antwort ist.

Kein Risiko: Quiz-Kandidat kapituliert nach zwei Jokern

Pante geht kein Risiko ein und setzt einen weiteren Joker – den 50:50-Joker – ein. Als Antwortmöglichkeiten bleiben C: Hambach See und D: Marbach See übrig. Jauchs Kandidat hätte sich ein anderes Ergebnis gewünscht. Wäre Option B stehen geblieben, hätte er Miesbach See einloggen lassen. Axel Pante entscheidet sich schlussendlich dafür, mit den bereits erspielten 8.000 Euro nach Hause zu fahren.

"Wer wird Millionär?": Hambach See als richtige Antwort

Günther Jauch löst auf – tatsächlich wäre C: Hambach See die korrekte Lösung gewesen. Der See existiert bislang noch nicht, soll jedoch voraussichtlich 2030 entstehen. Es handelt sich um ein geplantes künstliches Gewässer im rheinischen Braunkohlerevier in Nordrhein-Westfalen. Nach dem Ende des Tagebaus Hambach ist die Flutung der gigantischen Tagebaugrube vorgesehen. Der See wird ein Wasservolumen von etwa 4,3 Kubikkilometern aufweisen.

Der Tagebau Hambach liegt im rheinischen Braunkohlerevier in Nordrhein-Westfalen zwischen der Gemeinde Niederzier und der Stadt Elsdorf. © imago/Marc John

Das ist der größte See Deutschlands

Das größte Gewässer Deutschlands – sowohl flächen- als auch volumenmäßig – ist der Bodensee. Auch 2070 wird das wohl so bleiben. Der See hat eine Gesamtfläche von rund 536 Quadratkilometern und ein Wasservolumen von etwa 48 Kubikkilometern.