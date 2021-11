Zweiter Jahrestag: Leni Klum teilt Pärchenfotos mit Freund Aris

Leni Klum und Freund Aris feierten gerade ihren zweiten Jahrestag. Zu dem besonderen Anlass teilte das Nachwuchsmodel zwei Bilder des Paares mit seinen Instagram-Followern - und fügte eine verliebte Botschaft hinzu.

Aris Rechevski (l.) und Leni Klum bei der Premiere des Netflix-Streifens "The Harder They Fall".

Nachwuchsmodel Leni Klum (17) und Aris Rechevski (18) feierten am Freitag (12. November) ihren zweiten Jahrestag. postete die Tochter von Heidi Klum (48, "Project Runway") und Flavio Briatore (71) zu dem besonderen Anlass zwei Schnappschüsse mit ihrem Liebsten - und eine verliebte Nachricht.

"Zwei Jahre mit dir", ist auf dem ersten Foto zu lesen. Es zeigt die 17-Jährige und ihren ein Jahr älteren Freund im offenen Meer, beide haben die Augen geschlossen. Eine weitere Aufnahme zeigt Klum, die einen weißen Bikini trägt, und Rechevski ebenfalls im Meer. Dieses Mal hat Leni ihre Arme um Aris gelegt, das Paar küsst sich im blauen Wasser.

Pärchenauftritt von Leni Klum und Freund Aris bei Netflix-Filmpremiere

Mitte Oktober begleitete der 18-jährige Aris seine berühmte Modelfreundin zur Premiere des Netflix-Streifens "The Harder They Fall" in Los Angeles. Ebenfalls mit dabei: Leni Klums Adoptivpapa Seal (58, "Kiss From a Rose"). Der Ex-Mann von Heidi Klum hat die Musik zu dem Western beigesteuert, in dem unter anderem Idris Elba (49) und Regina King (50) zu sehen sind.