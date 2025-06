Zweite Staffel "Kaulitz & Kaulitz" landet direkt auf Platz 1

Von 0 auf den Spitzenplatz: Tom und Bill Kaulitz können auch mit ihrer zweiten Staffel "Kaulitz & Kaulitz" direkt einen Erfolg feiern. Ihre Realityserie kletterte direkt auf den ersten Rang in den Netflix-Serien-Charts.

Auch in der Fortsetzung ihrer Realityserie "Kaulitz & Kaulitz" zeigen sich Tom und Bill Kaulitz wieder sehr nahbar, etwa beim gemeinsamen Spaghettikochen.

Auch die zweite Staffel "Kaulitz & Kaulitz" dürfte ein voller Erfolg werden. Direkt nach Erscheinen am 17. Juni stürmten die neuen Folgen jedenfalls bereits an die Spitze der Netflix-Charts, .

"Kaulitz & Kaulitz" verdrängt "Ginny & Georgia"

Demnach haben die Tokio-Hotel-Zwillinge Tom und Bill Kaulitz (35), die sich gegenseitig gerne "Maus" nennen, mit ihrer Realityserie erneut innerhalb kürzester Zeit Platz 1 der deutschen Serien-Netflix-Charts erobert. Schon die erste Staffel, die im Juni 2024 veröffentlicht wurde, stieg direkt auf dem Spitzenplatz ein und konnte sich dort acht Tage halten.

Nun verdrängten die Musiker, die aus Magdeburg stammen und seit Jahren in Los Angeles leben, aus dem Nichts den Teenie-Hit "Ginny & Georgia", der zwölf Tage an der Spitze stand. Die Serie fiel auf den zweiten Platz. Die australische Dramaserie "The Survivors - Der Sturm" wiederum wurde von zwei auf Rang drei verdrängt.

Auch in den sozialen Netzwerken gab es bereits in wenigen Stunden nach dem Staffelstart um 9 Uhr morgens viel positiven Zuspruch für "Kaulitz & Kaulitz". "Ganz toll. Mega Schnitte, geile vibes, super lustig - so viel gelacht", lautet etwa ein Kommentar .

Fans hoffen nun auf dritte Staffel

Die acht neuen Folgen thematisieren zum Beispiel das Liebes-Aus von Bill Kaulitz und dem Ballermann-Sänger Marc Eggers (38), begleiten Tokio Hotel bei verschiedenen Auftritten und zeigen Tom Kaulitz im Pärchen-Interview mit seiner Ehefrau Heidi Klum (52). Ob es eine dritte Staffel geben wird, ist noch nicht bekannt. Das offene Ende könnte aber auf eine weitere Fortsetzung hindeuten. Auch auf Instagram mehren sich die Fragen nach noch einem "Mauspiece". Angesichts der Top-Platzierung dürfte die Entscheidung hinter den Kulissen womöglich nun leichter fallen.