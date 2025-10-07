Zwei Sänger mit gleichnamigen Nummer-eins-Hits: WWM-Kandidat gibt bei Musik-Frage auf

Bei "Wer wird Millionär?" will Günther Jauch von seinem Kandidaten wissen, welche zwei Musikkünstler mit einem gleichnamigen Song in ihren Heimatländern einen Nr.-1-Hit landeten. Lionel Richie & Adele, AC/DC & Céline Dion, Tina Turner & Clueso oder Madonna & Apache 207? Die AZ kennt die richtige Antwort aus dem RTL-Quiz.

Günther Jauch fühlt seinen "Wer wird Millionär?"-Kandidaten auf den Zahn.

Bei "Wer wird Millionär?" ist Allgemeinwissen gefragt. Gewinnen kann nur, wer sich in vielen verschiedenen Themengebieten auskennt. In der aktuellen Ausgabe (7. Oktober), die Teil der "3-Millionen-Euro-Woche" ist, wird in Günther Jauchs Studio Musikwissen gefordert.

Der Quizmaster will von einem Kandidaten wissen, welche zwei Künstler in ihren Heimatländern mit einem gleichnamigen Song einen Nr.-1-Hit landen konnten. Die AZ kennt schon jetzt die richtige Antwort.

Zwei Sänger: Gleicher Song-Titel und Platz eins der Charts

Kandidat Daniel Nixdorf nimmt auf dem Ratestuhl von " " Platz und steht bei der 32.000-Euro-Frage. Günther Jauch möchte von seinem Studiogast wissen:

Welchen beiden gelang mit Songs, die den gleichen Titel tragen, in ihren Heimatländern jeweils ein Nr.-1-Hit?

A: Lionel Richie & Adele

B: AC/DC & Céline Dion

C: Tina Turner & Clueso

D: Madonna & Apache 207

Sänger mit gleichnamigen Nr.-1-Hits: WWM-Kandidat kommt nicht auf Antwort

Daniel Nixdorf entscheidet sich schnell für den Telefonjoker. Er ruft einen Lehrer an und hofft, dass dieser ihm mit der richtigen Antwort aushelfen kann. Der Telefonjoker rät Nixdorf zu Antwortmöglichkeit A: Lionel Richie & Adele, betont jedoch, dass er sich nicht sicher sei.

Der Studiogast meint, dass ihm ein Ratespiel zu heikel sei. Nixdorf geht kein Risiko ein und steigt mit seinem bisher erspielten Preisgeld von 16.000 Euro aus.

"Wer wird Millionär?": Lionel Richie & Adele als richtige Antwort

Günther Jauch klärt daraufhin auf, dass A: Lionel Richie & Adele tatsächlich die richtige Antwort gewesen wäre. Sowohl der US-Amerikaner Lionel Richie als auch die Britin Adele veröffentlichten – in unterschiedlichen Jahrzehnten – einen Song mit dem Titel "Hello". Beide Songs wurden in den jeweiligen Heimatländern der Musiker ein Nr.-1-Hit. Hätte Daniel Nixdorf seinem Telefonjoker vertraut und hätte er Antwortmöglichkeit A gewählt, wäre er somit zur 64.000-Euro-Frage vorangeschritten.