Zwei gleiche historische Ereignisse in 200 Jahren: WWM-Kandidatin gibt korrekte Antwort

Günther Jauch will bei "Wer wird Millionär?" von einer Kandidatin wissen, welches historische Ereignis zweimal stattfand: Luthers Thesenanschlag, der Prager Fenstersturz, der Untergang der Titanic oder der Fall der Berliner Mauer?

Bei "Wer wird Millionär?" gibt es in der 3-Millionen-Euro-Woche wieder viel Geld zu gewinnen. Doch nur wer mit Allgemeinwissen glänzt, darf sich über eine hohe Preissumme freuen. Am 7. Januar fühlt Günther Jauch einer Kandidatin in puncto Geschichte auf den Zahn. Jauch will von seinem Studiogast wissen, von welchem historischen Ereignis sowohl ein "Erster" als auch ein "Zweiter" besteht. Die AZ weiß die richtige Antwort aus dem RTL-Quiz.

200 Jahre Abstand: Günther Jauch fragt historische Ereignisse ab

Kandidatin Carolin Schönknecht-Albinus nimmt auf dem Ratestuhl von " " Platz und steht bei 32.000 Euro. Günther Jauch stellt seinem Studiogast die folgende Frage:

Wovon gibt es laut Historikern einen "Ersten" und einen "Zweiten", die im Abstand von knapp 200 Jahren stattfanden?

A: Luthers Thesenanschlag

B: Prager Fenstersturz

C: Untergang der Titanic

D: Fall der Berliner Mauer

Luthers Thesenanschlag, Prager Fenstersturz, Untergang der "Titanic" oder Fall der Berliner Mauer? WWM-Kandidatin hat Vermutung

Carolin Schönknecht-Albinus schließt Antwortmöglichkeit A: Luthers Thesenanschlag von Anfang an aus. Ebenso geht sie nicht davon aus, dass es historisch gesehen zweimal einen Fall der Berliner Mauer gab. Die Kandidatin verrät, zu Antwortmöglichkeit B: Prager Fenstersturz zu tendieren. Sie geht jedoch kein Risiko ein und entscheidet sich dafür, den Telefonjoker zu nutzen.

Kandidatin tippt auf "Ersten" und "Zweiten" Prager Fenstersturz

Ein Angestellter eines Chemieunternehmens soll Schönknecht-Albinus mit der richtigen Antwort aushelfen. Der Telefonjoker rät Günther Jauchs Kandidatin zu B: Prager Fenstersturz und bestärkt sie damit in ihrem Bauchgefühl. Carolin Schönknecht-Albinus lässt B: Prager Fenstersturz einloggen.

"Wer wird Millionär?": Prager Fenstersturz als richtige Antwort

Das Glück ist auf Schönknecht-Albinus' Seite. Die Kandidatin liegt mit ihrer Entscheidung richtig. Günther Jauch löst auf, dass es den Prager Fenstersturz in der Geschichte tatsächlich zweimal gegeben hat. "Der Zweite war 1618 zu Beginn des Dreißigjährigen Krieges. [...] Circa 1419, zu Beginn der Hussitenkriege, soll es einen solchen Prager Fenstersturz schon mal gegeben haben, den sogenannten Ersten Prager Fenstersturz", erklärt der "Wer wird Millionär?"-Moderator. Carolin Schönknecht-Albinus freut sich und schreitet zur 64.000-Euro-Frage voran.