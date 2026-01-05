Zwei "Deutsche Einheit"-Feiertage in einem Jahr – Günther Jauch findet: "So ein Schwein gehabt"

In welchem Jahr gab es zwei gesetzliche Feiertage mit dem gleichen Namen "Deutsche Einheit"? Das will Günther Jauch bei "Wer wird Millionär?" von Luisa Beuster aus Mecklenburg-Vorpommern wissen. Die korrekte Lösung geben Kandidatin und der Zusatzjoker aber nicht...

Weil die WWM-Kandidatin nicht auf den Zusatzjoker hörte, attestierte ihr Günther Jauch: "So ein Schwein gehabt."

Einstige "Wer wird Millionär?"-Pechvögel dürfen in der 3-Millionen-Euro-Woche noch einmal ran. Luisa Beuster schaffte es erneut auf den Quizstuhl von Günther Jauch, doch die 36-jährige Ostdeutsche haderte bei der 32.000-Euro-Frage. Es ging um zwei gleichnamige deutsche Feiertage.

Richtige Antwort zu "Tag der deutschen Einheit" und "Tag der Deutschen Einheit" gesucht

Die Frage lautete: In welchem Jahr gab es zwei gesetzliche Feiertage namens "Tag der deutschen Einheit" und "Tag der Deutschen Einheit"?

A: 1988

B: 1989

C: 1990

D: 1991

"Wer wird Millionär?": Zusatzjoker berät Kandidatin falsch

Dass der Mauerfall im November 1989 war, wusste Kandidatin Luisa Beuster. Doch den "Tag der deutschen Einheit" in der Bundesrepublik konnte sie nicht zuordnen. Die Quiz-Kandidatin zog den Zusatzjoker. Der gewählte Rentner im Studio-Publikum entschied sich für das Jahr 1991 und sei sich zu "95 Prozent sicher". Es sei das frühestmögliche Jahr nach der Wiedervereinigung, behauptete er fälschlicherweise.

Korrekte Lösung zum Jahr mit zwei gleichnamigen, gesetzlichen Feiertagen

Kandidatin Luisa Beuster zeigte sich irritiert und stieg lieber bei "Wer wird Millionär?" mit 16.000 Euro aus. Günther Jauch attestierte ihr: "So ein Schwein gehabt." Denn: Das Jahr 1990 ist die korrekte Antwort.

Zwei Tage frei: 1990 wurde am 17. Juni und am 3. Oktober gefeiert

Der 17. Juni war von 1954 bis 1990 als "Tag der deutschen Einheit" der Nationalfeiertag der Bundesrepublik Deutschland. Er erinnerte an den Volksaufstand in der DDR am 17. Juni 1953. Hunderttausende protestierten damals in der DDR gegen höhere Arbeitsnormen, politische Unterdrückung sowie fehlende Freiheit und Mitbestimmung. Der Aufstand wurde von sowjetischen Truppen und der DDR-Führung gewaltsam niedergeschlagen, zahlreiche Menschen kamen ums Leben oder wurden inhaftiert. Der Feiertag in der BRD sollte Solidarität mit den Menschen in der DDR zeigen sowie an den Wunsch nach Freiheit und Wiedervereinigung erinnern.

"Tag der deutschen Einheit" nur noch ein Gedenktag

Am 3. Oktober 1990 gab es dann erstmals den "Tag der Deutschen Einheit". Er erinnert an die Wiedervereinigung Deutschlands im Jahr 1990, als die frühere DDR offiziell der Bundesrepublik Deutschland beitrat. Seitdem ist der 3. Oktober ein gesetzlicher Feiertag in allen Bundesländern. Der 17. Juni ist mittlerweile ein Gedenktag und kein Feiertag mehr.