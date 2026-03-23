Zwei Brüder gewinnen Sportereignis im Abstand von zehn Jahren: Publikum weiß WWM-Auflösung

Bei "Wer wird Millionär?" will Günther Jauch von einem Kandidaten wissen, bei welchem Sportereignis zwei Brüder im Abstand von zehn Jahren gewinnen konnten: bei der Darts-WM, der Vierschanzentournee, dem New-York-City-Marathon oder den Australian Open?

Günther Jauch stellt bei "Wer wird Millionär?" das Wissen seiner Kandidaten auf die Probe.

Das Raten bei " " geht in eine nächste Runde. In der Ausgabe vom 23. März hat Günther Jauch viele knifflige Fragen für seine Studiogäste parat. Ein Kandidat muss sein Sportwissen unter Beweis stellen. Kennt er sich mit Sportereignissen und Turnieren aus? Die richtige Antwort ist 8.000 Euro wert.

Bei welchem Sportturnier siegten zwei Brüder im Abstand von zehn Jahren?

Kandidat Christian Evangelou versucht sein Glück und tritt bei "Wer wird Millionär?" vor die Kamera. Der Polizist aus Hessen steht bei der 8.000-Euro-Frage, als Günther Jauch von ihm wissen will: Als Gewinner welches Sportereignisses triumphierte im Januar der Bruder des Siegers von vor genau zehn Jahren?

Darts-WM Vierschanzentournee New-York-City-Marathon Australian Open

Sportfrage bei WWM: Darts-WM, Vierschanzentournee, New-York-City-Marathon oder Australian Open?

Günther Jauchs Kandidat entscheidet sich dafür, das gesamte Studio-Publikum zu befragen. 82 Prozent der Zuschauer, die sich an der Umfrage beteiligten, sind der Meinung, dass B: Vierschanzentournee die korrekte Antwort ist. Christian Evangelou vertraut dem Publikum und lässt B einloggen.

"Wer wird Millionär?": Vierschanzentournee als korrekte Antwort

Tatsächlich handelt es sich bei der Vierschanzentournee um die richtige Antwort. Zwei Brüder konnten im Abstand von zehn Jahren beim Turnier triumphieren. Günther Jauch erklärt, dass es sich dabei um die Slowenen Peter und Domen Prevc handelt. "Peter hat 2015/2016 gewonnen und nun der Bruder Domen 2025/2026." Die Vierschanzentournee ist eines der bekanntesten und prestigeträchtigsten Turniere im Skispringen. Es findet jährlich – immer rund um den Jahreswechsel – statt.

Die Brüder Peter und Domen Prevc im Januar 2026. © imago/Fotostand

Deutsche Sieger bei der Vierschanzentournee

Auch einige deutsche Skispringer konnten bei der Vierschanzentournee bereits abräumen. Unter anderem haben Sven Hannawald (2001/2002), Jens Weißflog (mehrmals in den Jahren von 1983/84 bis 1995/96) sowie Max Bolkart (1959/60) den Gesamtsieg im Turnier errungen.