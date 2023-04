Zwangspause für Anna Ermakova bei "Let's Dance": Becker-Tochter verlässt Köln wegen Tanzverbot

Am Karfreitag wird im Kölner Studio von "Let's Dance" keine Live-Show stattfinden, denn es herrscht Tanzverbot. Daran müssen sich auch die Kandidaten halten. Anna Ermakova nutzt die Zeit für einen Kurztrip und verlässt Deutschland.

Aktuell begeistert "Let's Dance" wieder jeden Freitagabend ein Millionenpublikum – nur nicht am 7. April. An Karfreitag herrscht in vielen Teilen Deutschlands ein Verbot von Tanzveranstaltungen, auch in NRW und somit in Köln. Damit dürfen die Profitänzer und Promi-Kandidaten nicht das Parkett stürmen und sind zu einer Zwangspause verdonnert.

Pause bei "Let's Dance": Anna Ermakova fliegt in den Urlaub

Auch Anna Ermakova muss ihre "Let's Dance"-Tanzschuhe vorerst an den Nagel hängen. Am Dienstag (4. April) zeigte sich die Tochter von Ex-Tennisheld Boris Becker noch beim Training mit Partner Valentin Lusin. Doch bereits einen Tag später hatte sie Deutschland verlassen, wie sie in ihrer Instagram-Story präsentierte.

Becker-Tochter schwärmt von Osterferien: "Ich bin so glücklich"

Für Anna Ermakova dürfte die Pause eine willkommene Abwechslung sein, die sie für einen kurzen Abstecher ans Meer nutzt. "Hallo, meine Lieblinge", säuselt sie in einem Clip. "Heute ist mein erster Tag der Osterferien und ich bin so glücklich." Die 23-Jährige scheint den Kurztrip sichtlich zu genießen, schwärmt von "Sonne, Meer, Entspannung". Dabei zeigt sie sich an einem Strand, klärt ihre Fans und Follower jedoch nicht darüber auf, wo sie sich befindet.

Ihr Mini-Urlaub dürfte nicht von langer Dauer sein, denn die Tochter von Boris Becker muss bald wieder mit dem Training für "Let's Dance" starten. Am 14. April läuft die nächste Ausgabe und dann muss sie ihre Favoriten-Rolle verteidigen. Zuschauer und Jury sind gleichermaßen von Anna Ermakova begeistert, Victoria Swarovski schwärmte im AZ-Gespräch: "Anna ist eine tolle Frau, ich bekomme Gänsehaut, wenn ich über sie spreche. Sie steht total für Diversity, ist superlieb, intelligent und hat ein Ziel vor Augen."