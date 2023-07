Zusammenbruch im Hotel und Konzertabsage: Sorge um Hollywoodstar Johnny Depp

Wie geht es Johnny Depp? Der Schauspieler und Musiker tourt aktuell mit seiner Band "The Hollywood Vampires" durch Europa, dabei soll es jetzt zu einem dramatischen Zwischenfall gekommen sein. Medienberichten zufolge sei der 60-Jährige vor seinem Konzert in Budapest bewusstlos in seinem Hotelzimmer aufgefunden worden.

Mit Alice Cooper und Joe Perry rockt Johnny Depp aktuell durch Europa. Als "The Hollywood Vampires" steht der Schauspieler regelmäßig auf der Bühne und begeistert seine Fans. Doch viele Bewunderer sind in Sorge um ihn, denn wie jetzt bekannt wurde, kam es in Budapest zu einem Zwischenfall. Kurz vor dem Auftritt in der ungarischen Hauptstadt wurde Johnny Depp offenbar ohnmächtig in seinem Hotelzimmer aufgefunden.

Zusammenbruch bei Johnny Depp? "The Hollywood Vampires"-Konzert in Budapest abgesagt

Am 18. Juli sollte "The Hollywood Vampires" eigentlich in Budapest auftreten, doch nur wenige Stunden vor dem Konzert gab es die Absage. Wie die ungarische Zeitung " " berichtet, seien zu diesem Zeitpunkt tausende Fans aus dem ganzen Land angereist, um ihr Idol live zu erleben. Einem Insider zufolge habe Johnny Depp bereits nachmittags bei den Proben gefehlt. Hat der US-Star, bekannt für seine legendären Rollen in Filmen wie "Fluch der Karibik" und "Edward mit den Scherenhänden", etwa zu heftig gefeiert?

Wie "Blikk" weiter berichtet, sei Johnny Depp gegen 18 Uhr zusammengebrochen. Ein Arzt habe hinzugerufen werden müssen, der Schauspieler sei nicht mehr ansprechbar gewesen. Auch zwei Tage später musste ein Konzert der "The Hollywood Vampires", das in der Slowakei geplant war, aus unbekannten Gründen abgesagt werden. Bislang haben sich weder die Band noch Johnny Depp selbst zu dem angeblichen Zusammenbruch geäußert. Allerdings kursieren auf Twitter Bilder, die den 60-Jährigen beim ausgiebigen Feiern zeigen sollen.

In Wolfsburg stand Johnny Depp wieder auf der Bühne

Inzwischen scheint es dem US-Star wieder besser zu gehen, vor wenigen Tagen trat er mit Alice Cooper und Joe Perry in Wolfsburg auf. Auch in München haben die "The Hollywood Vampires" im Juni Halt gemacht. Für die AZ war Reporter Moses Wolff vor Ort, der keinen guten Eindruck von Johnny Depp hatte. "Entgegen bisherigen Shows scheint Johnny Depp nicht gerade enthusiastisch dabei zu sein", schrieb er dazu in der Konzertkritik zu dem Schauspieler. "Den Hut über seinem Stirnband hat er nach ein paar Minuten abgelegt. Das waren für den gesamten Abend auch seine einzigen Bewegungen."