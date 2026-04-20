Zum zweiten Mal Ministerpräsident und superreich im Land: Korrekte Antwort mit WWM-Joker

Bei "Wer wird Millionär?" will Günther Jauch wissen, wo im Dezember einer der reichsten Männer des Landes zum zweiten Mal Ministerpräsident wurde: in Frankreich, Tschechien, Österreich oder den Niederlanden?

Wer schafft es, bei " " mit Wissen zu glänzen? Nur wer Grips und Cleverness bei Moderator Günther Jauch beweist, kann viel Preisgeld abräumen. Kandidatin Astrid Ostrau wird politisches Wissen abverlangt. Die richtige Antwort ist 16.000 Euro wert.

Wo ein reicher Mann zum zweiten Mal Ministerpräsident wurde

Astrid Ostrau ist Verkäuferin im Einzelhandel und reiste vom niedersächsischen Celle ins RTL-Studio an. "Wer wird Millionär?"-Quizmaster Jauch will von ihr wissen:

Wo wurde im Dezember einer der reichsten Männer des Landes zum zweiten Mal Ministerpräsident?

A: Frankreich

B: Tschechien

C: Österreich

D: Niederlande

Frankreich, Tschechien, Österreich oder Niederlande: In welchem Land ist Reicher wieder an der Macht?

Aus Astrid Ostrau platzt es schnell heraus: "Politik interessiert mich so gar nicht." Die Verkäuferin gibt zu, ohne Hilfe nicht weiterzukommen. Sie entscheidet sich dafür, den Telefonjoker einzusetzen. Ihr ehemaliger Mathematiklehrer soll die richtige Antwort liefern.

Der Joker entpuppt sich als wertvolle Unterstützung und rät selbstsicher zu Antwortmöglichkeit B: Tschechien.

"Wer wird Millionär?": Tschechien als richtige Antwort

Günther Jauchs Kandidatin vertraut ihrem Joker und lässt B: Tschechien einloggen. Die Entscheidung erweist sich als goldrichtig! Es ist die korrekte Antwort. Der Tscheche Andrej Babiš wurde am 9. Dezember 2025 zum zweiten Mal Ministerpräsident. Erstmals war er von 13. Dezember 2017 bis 28. November 2021 im Amt.

Babiš ist Unternehmer und gilt als einer der wohlhabendsten Männer der Tschechischen Republik. Als Gründer und Eigentümer der Holdinggesellschaft Agrofert verdiente Babiš viel Geld. Das Wirtschaftsmagazin "Forbes" schätzte sein Vermögen im vergangenen Jahr auf 81 Milliarden tschechische Kronen – umgerechnet also rund 3,3 Milliarden Euro.

Der tschechische Ministerpräsident Andrej Babiš. © imago/ZUMA Press

Steinreicher Tscheche: Andrej Babiš zum zweiten Mal Ministerpräsident

Der Ministerpräsident gilt als Rechtspopulist und gehört der Partei ANO an. Seit Jahren steht Andrej Babiš immer wieder in der Kritik – unter anderem wegen Interessenkonflikte rund um seinen Agrofert-Konzern sowie Ermittlungen im Zusammenhang mit EU-Subventionen. Vor allem in der Migrationspolitik wird er als streng und zurückhaltend bezeichnet. Trotz einiger Kontroversen schenken ihm viele Tschechen nach wie vor großes Vertrauen, wie sich bei der Parlamentswahl 2025 herausstellte.