Zum Schutz für Söder und VIP-Gäste: Diese Teller stehen bei Promi-Party auf jedem Tisch

Am Sonntag fand sich in München Prominenz aus Politik und Unterhaltung im Café Reitschule ein, um den Geburtstag von Top-Netzwerker Stavros Kostantinidis zu feiern. Auf den Tischen fielen kleine Teller auf, die nicht zum Verzehr geeignet waren. Wovor sollten die VIP-Gäste wie Markus Söder damit geschützt werden?

Bei einer Promi-Party in München wurden die Gäste mit diesem Teller geschützt. Was hat es damit auf sich?

Es war ein rauschendes Fest, zu dem Stavros Kostantinidis am Sonntag (2. August) geladen hatte. Eine illustre Gästeschar – darunter Ministerpräsident Markus Söder, Schauspieler Francis Fulton-Smith und Sänger Dave Kaufmann – wollte es sich nicht nehmen lassen, dem Netzwerker aus München persönlich zum 60. Geburtstag zu gratulieren. Bei all den Annehmlichkeiten wurde auch eine Vorsorge zum Schutz der Promi-Gäste getroffen.

Zum Schutz der Promis: Rauchende Teller auf VIP-Party

Wie die AZ vor Ort im Café Reitschule beobachtet hat, stand auf jedem Tisch ein kleiner Teller mit einem leicht rauchenden Pulver. Dabei handelte es sich um glimmenden Kaffeesatz. Mit dem bewährten Hausmittel sollten vor allem Wespen ferngehalten werden – und das ist in diesem Jahr wohl dringend nötig.

"Wir haben heuer ein Extremjahr mit diesen Insekten", sagt etwa Manfred Glashauser, zertifizierter Wespen‑ und Hornissenberater im Landkreis Deggendorf, zum . Grund sei ein kalter Winter, auf den ein warmer Frühling und heißer Sommer folgten – ideale Bedingungen für die Vermehrung von Insekten.

Auf dem Geburtstag von Münchens Top-Netzwerker waren diese Teller auf den Tischen zu sehen. © privat

Kaffeesatz gegen Wespen: Das steckt hinter dem Hausmittel

Dass Kaffeesatz gegen Wespen eingesetzt wird, ist nicht neu. Starke Gerüche und vor allem Rauch wirken auf die kleinen Tiere abschreckend. Die Kaffeerösterei Dinzler schreibt dazu in einem : "[Kaffee, d.R.] riecht intensiv, weil beim Mahlen die aromatischen Öle und flüchtigen Verbindungen freigesetzt werden, die während des Röstens entstehen. Zudem vergrößert sich die Oberfläche der Bohnen, was die Freisetzung der Duftstoffe intensiviert. Das macht Kaffeesatz zu einem hervorragenden Hausmittel gegen Wespen, das auf natürliche Weise dafür sorgt, dass die Insekten Abstand halten, während Kaffeeliebhaber den angenehmen Duft genießen."

Diese Eigenschaften machten den rauchenden Kaffee zum perfekten Mittel, um auf dem Geburtstag von Stavros Kostantinidis gegen Wespen eingesetzt zu werden. Damit konnten die geladenen Gäste in Ruhe feiern, ohne selbst von unangenehmen Gerüchen geplagt zu werden.

Wann ist es mit der Wespenplage vorbei?

Aktuell ist bei den Wespen wohl noch keine Ruhe angesagt. Bis zum Ende der Plage wird es wohl noch etwas dauern. "Ihren Höchststand erreicht die Wespenpopulation von Mitte August bis Anfang September, ehe spätestens im November wieder alles vorbei ist", erklärt Ökologin und Insektenexpertin Julia Schmack im Interview mit der " ". "Dann stirbt das gesamte Wespenvolk ab – bis auf die Jungköniginnen, die sich geschützte Winterquartiere suchen." Die Teller mit rauchendem Kaffeesatz wird man in den kommenden Wochen auf Promi-Partys wohl noch öfter zu Gesicht bekommen.