Zum Einschlafen: Heiner Lauterbach hat klare Meinung zu "Die Rosenheim-Cops"

Heiner Lauterbach hat eine klare Meinung zu "Die Rosenheim-Cops". Die ZDF-Serie hat auf den Schauspieler eine einschläfernde Wirkung.
Max Häussler |
Heiner Lauterbach spricht über die "Rosenheim-Cops" und eine besondere Einschlafmethode.
Heiner Lauterbach spricht über die "Rosenheim-Cops" und eine besondere Einschlafmethode. © imago/Future Image

"Die Rosenheim-Cops" locken regelmäßig viele Zuschauer vor die Bildschirme. Die erfolgreiche ZDF-Serie überzeugt mit spannenden Geschichten und einem Cast, der seit über 20 Jahren perfekt harmoniert. Langeweile kommt beim Schauen der Folgen sicherlich keine auf – zumindest für die Fans. Im Schlafzimmer von Heiner Lauterbach (72) sorgt die Serie hingegen für Gähnen.

Heiner Lauterbach spricht über "Rosenheim-Cops": Besonderes Einschlafritual

Der gebürtige Kölner und seine Frau Viktoria (53) sprechen im Interview für die E-Learning-Plattform "Meet Your Master" über persönliche Einschlafrituale. Heiner Lauterbach erzählt, dass seine Liebste und er zum Einnicken gern "Die Rosenheim-Cops" schauen: "Dann machen wir einen Sleeper für 30 Minuten." Das Paar lässt zum Einschlafen also die ZDF-Serie laufen, die sich durch den Timer nach einer halben Stunde von allein abschaltet.

Deshalb findet Heiner Lauterbach "Die Rosenheim-Cops" zum Einschlafen

Die einzelnen "Rosenheim-Cops"-Folgen wirken auf Lauterbach und seine Frau beruhigend. Während die Fans der Serie die Ermittlungsfälle gespannt verfolgen, werden der Schauspieler und seine Liebste ganz schläfrig. Der Grund liege auf der Hand: "Weil da nie geschossen wird. Da würde man ja aufschrecken. Weil nie quietschende Reifen zu hören sind und die Leute nicht übermäßig laut brüllen."

"Vertraute Stimmen machen mich schläfrig"

Was wohl "Rosenheim-Cops"-Darsteller wie Max Müller (61) oder Igor Jeftic (54) dazu sagen? Klar ist, mit seiner Meinung zu der ZDF-Serie steht Heiner Lauterbach nicht allein da. So mancher TV-Zuschauer kann die Wirksamkeit der besonderen Einschlafmethode bestätigen.

In der Kommentarspalte zum Instagram-Video, das das Interview von Lauterbach und seiner Frau zeigt, schreibt eine Dame: "Ich reihe mich da ein. 'Rosenheim-Cops' anschauen, und danach kann ich wunderbar einschlafen." Ein weiterer Zuschauer meint: "Wie witzig. Ich schaue das nachts, wenn ich gerade nicht einschlafen kann, und die vertrauten Stimmen machen mich dann schläfrig."

"Die Rosenheim-Cops" haben für Heiner Lauterbach eine einschläfernde Wirkung. Hier zu sehen: Die Serienstars Karin Thaler, Max Müller und Marisa Burger.
"Die Rosenheim-Cops" haben für Heiner Lauterbach eine einschläfernde Wirkung. Hier zu sehen: Die Serienstars Karin Thaler, Max Müller und Marisa Burger. © imago/Revierfoto

Ob zum Eindösen oder als perfekte Abend-Unterhaltung – die "Rosenheim-Cops" genießen große Beliebtheit. Vor allem "Miriam Stockl"-Darstellerin Marisa Burger (52) gilt bis heute als echter Publikumsliebling der Serie. Doch die Zuschauer müssen sich wohl oder übel von der Polizeisekretärin verabschieden. Im Herbst läuft die letzte Folge mit Burger in ihrer beliebten Rolle.

2 Kommentare
Artikel kommentieren
  • Ch_Muc vor 34 Minuten / Bewertung:

    so leid es mir tut, Max Müller ist für mich einer der schlechtesten Schauspieler. Er reagiert schon, bevor man ihn zuruft, erschrickt nicht, wenn man ihm Schulter klopft, er weiss schon vorab, er dreht schon um, bevor anderen ihn begegnen
    Geschichtsausdruck ist gleich null. Wie schaut er aus, wenn er grantig, verschlafen, schlecht gelaunt und vor allem böse mit verschränkten Armen im Verhörraum guckt, und Verbrecher abführt. Er kann es einfach nicht, nach etlichen Jahren, das Gesicht zu mimen.
    Das Filmteam müsste sowas gesehen haben, und hinweisen...

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • Futurana vor 14 Minuten / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Ch_Muc

    Aber Hallo - genauso soll diese Figur sein. Nett, harmlos ohne Ecken und Kanten. Das trifft allerdings fast auf alle Charaktere dieser Serie. Lieb, brav, sonnig.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
