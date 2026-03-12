Der bevorstehende Abschied von "Miriam Stockl" stimmt "Rosenheim-Cops"-Fans schon jetzt traurig. Anders als erwartet, wird die letzte Folge mit TV-Star Marisa Burger erst im Herbst über die Bildschirme flimmern. Was das für ihre Nachfolgerin Sarah Thonig bedeutet.

Am 17. Oktober 2025 stand Marisa Burger (52) zum letzten Mal für "Die Rosenheim-Cops" vor der Kamera. Dass die 25. Staffel der ZDF-Serie, die derzeit im TV ausgestrahlt wird, ihre Letzte sein würde, ist Fans schon lange bekannt. Doch der große Abschied von Polizeisekretärin "Miriam Stockl" soll erst in einigen Monaten über die Bildschirme flimmern. Das wurde nun beim Blick in die ZDF-Programmvorschau enthüllt.

Marisa Burger verlässt "Die Rosenheim-Cops": Geplanter TV-Abschied steht fest

Am 24. März 2026 wird die 23. Folge der aktuellen "Rosenheim-Cops"-Staffel im TV gezeigt. Das heißt, dass von den angekündigten 25 Episoden zwei noch nicht zu sehen sein werden. Fans des beliebten Formats müssen sich stattdessen bis zum Herbst 2026 gedulden, um zu erfahren, wie die Rolle von Marisa Burger aus dem Serienkosmos verschwindet.

Wer die Nachfolge des Publikumslieblings antreten soll, steht ebenfalls schon lange fest. Darstellerin Sarah Thonig (34) wird diese besondere Ehre zuteil, wie das ZDF vor einigen Monaten offiziell bekannt gab: "Ihre Figur Christin Lange wechselt vom Empfang an den Schreibtisch im Polizeisekretariat. [...] Ihr Rollenwechsel eröffnet uns neue dramaturgische Möglichkeiten, die wir mit viel Liebe zum Detail und gewohntem Humor erzählen werden."

Die Münchnerin Sarah Thonig darf bei den "Rosenheim-Cops" ab Herbst 2026 in Marisa Burgers Fußstapfen treten. © imago/Sven Simon

Sarah Thonig bei "Die Rosenheim-Cops": Wer ist Marisa Burgers Nachfolgerin?

Sarah Thonig steht bereits seit ihrem zwölften Lebensjahr vor der Kamera. 2015 übernahm sie ihre bislang bekannteste Rolle, als sie bei "Die Rosenheim-Cops" einstieg – seitdem verzaubert sie das ZDF-Publikum als Empfangsdame "Christin Lange". Mit dem Ausstieg von "Miriam Stockl" steht für Thonigs Serienfigur nun aber die große Beförderung zur Polizeisekretärin ins Haus. Gedulden müssen sich "Christin Lange" und Fans noch bis zum Herbst 2026.

Für die sympathische Schauspielerin bedeutet es enorm viel, in die Fußstapfen ihrer langjährigen Kollegin treten zu dürfen: "Was Marisa in den letzten 25 Jahren geleistet hat, ist einfach unglaublich und wahnsinnig bewundernswert", verriet sie der AZ im Juli 2025. Es bleibt spannend, wie sich ihre Serienfigur als Polizeisekretärin behaupten wird. Den ikonischen Satz "Es gabat a Laich" möchte Sarah Thonig ihrer Vorgängerin aber nicht streitig machen: "Dieser Satz ist, wahrscheinlich wie kaum ein anderer in der deutschen Fernsehlandschaft, mit Marisa verknüpft."