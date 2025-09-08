Zum dritten Todestag: Der Palast erinnert an Queen Elizabeth II.

Am 8. September 2022 starb Queen Elizabeth II. im Alter von 96 Jahren. Drei Jahre später erinnert der britische Palast an ihrem Todestag mit einem Porträt an die verstorbene Monarchin.

Queen Elizabeth II. verstarb auf den Tag genau vor drei Jahren.

Am 8. September 2022 endete mit dem Tod von Queen Elizabeth II. (1926-2022) im Alter von 96 Jahren die längste Regentschaft der britischen Geschichte - nach 70 Jahren und fast vier Monaten auf dem Thron.

Zum dritten Todestag von Queen Elizabeth II. erinnert der Palast mit einem Porträt an die Mutter von König Charles III. (76). ist ein Foto der lächelnden Monarchin mit Hut zu sehen. Dazu steht schlicht: "Gedenken an Queen Elizabeth II., 1926-2022."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Queen Elizabeth II. starb am 8. September 2002 auf Schloss Balmoral

Queen Elizabeth II. starb am Nachmittag des 8. September 2022 um 15:10 Uhr Ortszeit auf Schloss Balmoral an Altersschwäche. Einige Tage später wurde ihr Leichnam in der Westminster Hall aufgebahrt, wo rund 250.000 Menschen persönlich Abschied nahmen.

Am 19. September 2022 fand das Staatsbegräbnis mit zahlreichen Staats- und Regierungschefs aus aller Welt statt. Anschließend wurde Queen Elizabeth II. im privaten Rahmen an der Seite ihres Vaters König Georg VI., ihrer Mutter Queen Elizabeth (besser bekannt als Queen Mum), ihrer Schwester Prinzessin Margaret und ihres Ehemanns Prinz Philip in der St. George's Kapelle auf Schloss Windsor beigesetzt.