Zum 5. Geburtstag: Mama Kate kutschiert Prinz Louis im Schubkarren

Kaum zu glauben, aber auch Prinz Louis ist nun schon fünf Jahre alt. Im Vorfeld des Ehrentags gab es für ihn eine besondere Spritztour mit Mama Kate.

Bekanntlich kann man auch mit kleinen Sachen Kindern eine Freude machen: Prinz Louis, das jüngste Kind von Prinz William (40) und Prinzessin Kate (41), befindet sich noch in einem Alter, in dem dieser Spruch zu 100 Prozent zutrifft. Zum fünften Ehrentag des kleines Prinzen wurden , die einen süßen Moment zwischen Louis und seiner Mutter zeigen.

Mit breitem Grinsen sitzt das Geburtstagskind in einem mit Gras gefüllten Schubkarren, mit dem ihn Prinzessin Kate durch den Garten kutschiert. Louis trägt auf den Bildern eine kurze blaue Hose und einen dazu passenden, flauschigen Pullover, darunter ist der Kragen eines karierten Hemds zu sehen. In weiser Voraussicht, dass der 23. April ganz im Zeichen des kleinen Royals stehen wird, wurde der Tweet bereits am Abend des Vortags abgesetzt. Folglich heißt es im Text dazu: "Morgen wird jemand fünf Jahre alt... Alles Gute zum Geburtstag an Prinz Louis."

Louis' Cousin Archie folgt bald

der stolzen Eltern William und Kate, ohne jedoch einen eigenen Text zu Ehren von Prinz Louis zu verfassen. Dort befindet man sich wohl zunehmend anderweitig im Mega-Stress - keine zwei Wochen mehr und die Körnung von König Charles III. (74) am 6. Mai steht an.

Der Geburtstag eines anderen jungen Mitglieds des Königshauses könnte dann regelrecht in den Hintergrund geraten, denn: Ausgerechnet am 6. Mai steht auch der vierte Geburtstag von Archie, Sohn von Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41), an. Dem Vernehmen nach sei dies auch der Hauptgrund dafür, dass Meghan ihren Ehemann nicht zur Krönung nach Großbritannien begleiten wird, sondern in den USA und bei Geburtstagskind Archie sowie dessen Schwesterchen Lilibet (1) bleibt.