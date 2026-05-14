Vor laufender Kamera wird Felix Neureuther ganz emotional. Die familiären Pläne einer Spitzensportlerin lösen in dem Vierfach-Papa große Gefühle aus.

Felix Neureuther (42) hat kein Problem damit, seine Gefühle zu zeigen. Anfang des Jahres kamen dem einstigen Skirennläufer wegen Promi-Kumpel Bastian Schweinsteiger die Tränen. Auch wenn es um seine Familie geht, wird Neureuther schnell mal emotional. Jetzt rührt ihn eine bekannte Sportlerin mit bewegenden Worten.

Kämpfernatur: Felix Neureuther bewundert Schwimmerin

Die Profi-Schwimmerin Elena Semechin (32) ist eine echte Kämpferin. Mit einer Sehkraft von nur 2 Prozent gewann sie bei den Paralympics bereits mehrfach Gold. 2021 gab die gebürtige Kasachin öffentlich bekannt, dass bei ihr ein Hirntumor festgestellt worden war. Nach erfolgreicher Operation war eine langwierige Chemotherapie erforderlich. Ihr privates Glück fand sie in ihrem Mann Phillip, mit dem sie seit 2025 einen Sohn hat. Im Podcast " " von Felix Neureuther zeigt sich Semechin trotz ihrer vielen Schicksalsschläge sehr dankbar für ihr Leben. Bei Neureuther trifft sie damit einen emotionalen Punkt. Der 42-Jährige bewundert die Stärke seiner Gesprächspartnerin und lobt, dass sie sich ihre Leichtigkeit stets bewahren konnte.

Familiäre Pläne: Elena Semechin rührt Felix Neureuther zu Tränen

Felix Neureuther will von Semechin wissen, ob sich ihr Leben für sie rund anfühle. Dies kann die Schwimmerin nur bejahen: "Es erfüllt mich einfach. [...] Im Großen und Ganzen hab ich mir das so gewünscht. Es wird immer nach vorne geguckt." Sportlich verfolge Elena Semechin nach wie vor große Ziele. Als Nächstes peile sie die Paralympics 2028 in Los Angeles an. Ihr Mann, der auch ihr Trainer ist, sowie ihr Sohn werden die 32-Jährige nach Kalifornien begleiten. Die familiären Pläne und der Fakt, dass Semechins Familie sie so tatkräftig unterstützt, rühren Felix Neureuther zu Tränen. Im Video-Podcast ist zu sehen, wie sich der Vierfach-Papa die Augen reibt. Emotional ergriffen gibt er zu: "Oy, oy, oy, da krieg ich gleich Pipi in den Augen."

Emotional ergriffen reibt sich Felix Neureuther die Augen. Die Worte von Profi-Schwimmerin Elena Semechin berühren ihn sehr. © Screenshot/Spotify

Emotional ergriffen: Erinnerungen an eigenes Familienglück

Neureuther schwärmt im Weiteren: "2028, dann ist euer Kleiner drei Jahre alt. Kann der Mama zuschauen, wie sie schwimmt – hoffentlich erfolgreich schwimmt und sie anfeuern. Hallelujah..." Erneut reibt sich der einstige Profisportler die feuchten Augen. Das Familienglück von Elena Semechin scheint ihn an sein eigenes zu erinnern.

Elena Semechin spricht im Podcast von Felix Neureuther über familiäre Pläne. © imago/teutopress

Felix Neureuther und seine Frau Miriam haben vier gemeinsame Kinder. Sein jüngster Bub Mats wurde Anfang März 2025 geboren und ist somit ungefähr gleich alt wie Semechins Sohn Klaus Phillip . Neureuther geht in seiner Vaterrolle förmlich auf – nachdem er 2019 sein Karriere-Aus bekannt gab, konzentriert sich der 42-Jährige heute voll und ganz auf seine Familie. Als TV-Experte für Wintersport- und Ski-Events blieb er seinen Fans jedoch erhalten.