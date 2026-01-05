Wegen Bastian Schweinsteiger: Felix Neureuther hat "Tränen in den Augen"

Bastian Schweinsteiger sei ein sehr guter Kerl, schwärmt Kumpel Felix Neureuther: "Genau so ein Mensch ist er." Zu Schweinsteigers Ehe-Schlagzeilen schweigt Neureuther lieber...

Sie kennen sich seit Kindheitstagen: Felix Neureuther (41) und Bastian Schweinsteiger (41) pflegen eine jahrelange Freundschaft. Ob beim Golfen oder Skifahren, immer wieder verbringen die Ex-Sportler gerne Zeit miteinander. Wie tief die freundschaftliche Liebe füreinander geht, wird in einem aktuellen Gespräch mit Neureuther deutlich. Beim Schwärmen von seinem Kumpel überkommen ihn die Emotionen.

Felix Neureuther gerührt wegen Kumpel Bastian Schweinsteiger

Im Gespräch mit Fußballschiedsrichter Deniz Aytekin (47) spart Felix Neureuther nicht an Lob für Bastian Schweinsteiger. Der einstige Profi-Kicker sei durch und durch ein guter Kerl, steht für Neureuther fest. Als Schweinsteiger einst für den Fußballklub Manchester United auf dem Platz stand, habe Aytekin als Schiedsrichter "für ihn gepfiffen". Der 47-Jährige erzählt im Podcast "Pizza & Pommes": "Da fand ich cool und total wertschätzend, dass er nach dem Spiel echt in die Kabine zu uns kam, ein Trikot brachte und gesagt hat: 'Hey, deutsches Schiedsrichtergespann, ich wollte mal 'Servus' sagen.' Das fand ich total nett." Neureuther zeigt sich gerührt: "Schau, genau so ein Mensch ist er." Zu Schweinsteigers Ehe-Aus und der angeblich von Ana Ivanović eingereichten Scheidung schweigt Neureuther im Podcast.

"Da hab ich gleich Tränen in den Augen"

Neureuther schwärmt stattdessen von der Trikot-Geste: "Ich glaube, das vergisst du dein Leben lang nicht. Weil das kommt ja auch nicht so häufig vor." Schiri Deniz Aytekin stimmt zu: "Das ist genau das, was du sagst. Er wollte ja nicht bevorzugt werden, er kam einfach so nach dem Spiel und sagte: 'Danke für die Spielleitung.'" Die herzliche Art von Bastian Schweinsteiger löst in Felix Neureuther große Gefühle aus: "Oh, da hab ich gleich Tränen in den Augen, weil ich den Kerl so mag. Das ist schön."

Einen Freund wie Bastian Schweinsteiger scheint Felix Neureuther nicht für selbstverständlich zu nehmen. Wie sehr er seinen Kumpel schätzt, wird im Podcast-Gespräch mit Deniz Aytekin deutlich. Der bekannte Schiedsrichter kann das verstehen: "Wie du sagst, so eine Geste vergisst man nicht, weil man sich gesehen fühlt."

Freundschaftliche Anfänge führen auf die Skipiste

Die Freundschaft zwischen Felix Neureuther und Bastian Schweinsteiger begann auf der Skipiste. Wie auch Neureuther zeigte sein Promi-Kumpel im Wintersport viel Talent. Eine Karriere auf Skiern wäre sicherlich auch für Schweinsteiger denkbar gewesen. Doch durch vielversprechende Aussichten beim FC Bayern München verschlug es den heute 41-Jährigen zum Fußball. 17 Jahre lang stand der Ex-Kicker für den deutschen Rekordmeister auf dem Platz.