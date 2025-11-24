Felix Neureuther verrät über Kumpel Bastian Schweinsteiger: "Das hat ihn sehr gestört"

Felix Neureuther und Bastian Schweinsteiger sind seit Kindheitstagen eng befreundet. Nun spricht Neureuther über seinen Promi-Kumpel und verrät, was ihm stets ein Dorn im Auge war.

Felix Neureuther (41) und Bastian Schweinsteiger (41) verbindet eine tiefe Freundschaft. Der einstige Wintersportler und der ehemalige Fußballspieler kennen sich seit Kindheitstagen. Das erste Mal begegneten sie sich als Sechsjährige auf der Skipiste.

Während Neureuther im Wintersport Karriere machte, zeigte auch Schweinsteiger auf Skiern viel Talent. Durch vielversprechende Aussichten beim FC Bayern München verschlug es den heute 41-Jährigen dann jedoch zum Ballsport. Dass Schweinsteiger kein Profi-Skifahrer wurde, hat aber einen weiteren Grund, wie sein Kumpel Felix Neureuther jetzt ausplaudert.

Felix Neureuther über Kumpel Bastian Schweinsteiger: "Das hat ihn sehr gestört"

Der gebürtige Münchner verrät in der " "-Doku "Meine Geschichte – das Leben von Felix Neureuther", warum Schweinsteiger mit dem professionellen "Skifahren aufgehört hat". Der einstige Fußballer habe "das Frühaufstehen" gehasst, welches im Wintersport üblich ist. Auch Felix Neureuther sei das frühe Klingeln des Weckers stets ein Dorn im Auge gewesen. Doch für ihn war es wohl weniger ein Ausschlusskriterium, das einer Karriere im Skisport im Weg stand.

Über seinen Kumpel Bastian Schweinsteiger sagt Neureuther: "Ja, das Frühaufstehen hat ihn immer sehr gestört." Beim Fußball bestehe das Problem nicht. Auf dem Rasen habe Schweinsteiger nicht vor "10 Uhr oder maximal 9 Uhr" erscheinen müssen.

Warum Bastian Schweinsteiger kein Skifahrer wurde: Felix Neureuther erklärt Gründe

Felix Neureuther betont, dass das Training im Skisport generell mehr Zeit in Anspruch nehme als beim Fußball. "Das ist schon bisschen mehr, definitiv", so der 41-Jährige. Zu seinen aktiven Zeiten habe Neureuther "im Sommer [...] eine Vormittags-Einheit von drei Stunden, und eine Nachmittags-Einheit von zwei Stunden" absolvieren müssen. Im Winter sei der tägliche Zeitaufwand fürs Training natürlich nicht weniger geworden: "Du musst halt immer sehr früh aufstehen."

Felix Neureuther und Bastian Schweinsteiger im Jahr 2010. Neureuther machte später Karriere im Wintersport. Schweinsteiger wurde 2014 Fußball-Weltmeister. © imago/Plusphoto

Konkurrenz mit Bastian Schweinsteiger? So reagiert Felix Neureuther

Was "das Ausschlafen betrifft", sei eine Karriere im Fußball entspannter, so Neureuther. In Bezug auf den Skisport meint er: "Dann stehst du halt früh auf, fährst hoch [auf die Piste, d. R.], und dann nachmittags noch mal. Also eigentlich trainierst du schon bestimmt fünf bis sechs Stunden am Tag."

Felix Neureuthers größte Erfolge im Skisport sind 13 Weltcup-Siege, insgesamt 47 Weltcup-Podestplätze sowie der Gewinn von fünf WM-Medaillen.

Bastian Schweinsteiger holte mit der Fußball-Nationalmannschaft 2014 den WM-Titel. 2013 gewann er mit dem FC Bayern München die Champions League. Zudem wurde er mit Bayern achtmal Deutscher Meister und siebenmal DFB-Pokalsieger.