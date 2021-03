Zu luftig angezogen? Lena Gerckes Outfit löst Diskussion aus

Bei "The Masked Singer" sind die Stars normalerweise unter Kostümbergen versteckt. Außer natürlich die Jury. Diesmal drittes Rateteam-Mitglied: Lena Gercke. Und die zeigte sich mit eher wenig Stoff, das sorgte für Diskussionen.

Die GNTM-Gewinnerin von 2006 war diesmal das dritte Ratemitglied in der "The Masked Singer" Jury. Lena Gercke sorgte mit ihrem Outfit für Diskussionen unter den Zuschauern.

Schwarze Lederhose und ein cremefarbener Blazer: Das war das Outfit von Lena Gercke, die am Dienstagabend zusätzlich zu Rea Garvey und Ruth Moschner das dritte Rateteam-Mitglied bei "The Masked Singer" bildete. Klingt eigentlich nicht sonderlich provokant für das Model.

Lena Gerckes Outfit sorgt für Twitter-Diskussion

Für Kommentare im Internet sorgte allerdings die Tatsache, dass Gercke unter dem Blazer nur einen schlichten schwarzen BH trug. Das bemerkten auch einige "Masked Singer"-Fans und beschwerten sich in den sozialen Medien. "Muss man Lena was spenden, will sie nichts zum Anziehen hat?", schrieb zum Beispiel ein Twitter-User. Ein anderer schlug vor, das Model solle doch direkt eines der Kostüme im Studio anziehen.

Twitter-Diskussion: Die meisten Kommentare zu Gerckes Outfit positiv

Diese Kommentare stießen allerdings auf der anderen Seite auf empörte Gegner, die sich über die Kritik an Gerckes Look aufregten. "Einen Tag nach dem Weltfrauentag wird Lena Gercke für ihren Kleidungsstil kritisiert. Kannst du dir nicht ausdenken", schreibt ein Nutzer auf Twitter fassungslos.

Auch andere brachten den Weltfrauentag ins Spiel und meinten, dass dies zeige, warum der Tag so wichtig sei. Viele weitere Zuschauer sind der selben Meinung. Jeder könne anziehen, was er will und die frischgebackene Mutter Gercke sehe super in dem Outfit aus, so lässt sich die vorwiegende Meinung zu Lenas Outfit zusammenfassen.

