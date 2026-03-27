Zu Hause bei Heidi Klum geht's "richtig garstig" zu: Kaulitz erwähnt angespannte Situation

Bill Kaulitz steht seinem Bruder Tom und dessen Ehefrau Heidi Klum sehr nah. Doch wie ist es für den "Tokio Hotel"-Sänger, das Ehepaar zu Hause zu besuchen? Offenbar nicht immer ganz einfach – denn Bill enthüllt nun, welche Hierarchien in der Klum-Villa gelten.

Heidi Klum und Tom Kaulitz (re.) bewohnen eine Villa in Los Angeles. Bill Kaulitz (li.) erzählt, wie es ist, dort Gast zu sein.

Heidi Klum (52) bewohnt ein nobles Anwesen in Bel Air, einem Stadtteil von Los Angeles. Ebenfalls dort zu Hause: Ehemann Tom Kaulitz (36) und die beiden Hunde Uschi und Jäger. Auch Bill Kaulitz (36) ist Papa von zwei Hunden: Die Bulldoggen Alvia und Alvin sind der ganze Stolz des "Tokio Hotel"-Sängers. Doch wie harmonieren die Vierbeiner untereinander? Bill Kaulitz gewährt nun Einblicke in deren Dynamik.

Tom Kaulitz über Hund von Bill: "Der Unerzogenste"

Zur Abwechslung findet die Aufzeichnung der neuesten Podcast-Folge "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" bei Tom Kaulitz und Heidi Klum zu Hause statt. Im Gespräch mit seinem Zwillingsbruder merkt Bill Kaulitz an: "Mein Hund bellt schon wieder hier im Hintergrund." Dabei handelt es sich um seinen Alvin. "Das ist der Unerzogenste von allen", findet Tom. "Man schimpft mit ihm und der weiß gar nicht, was du von ihm willst."

Bill Kaulitz nimmt seinen Vierbeiner gleich in Schutz: "Der ist halt ein Baby, das darf man nicht vergessen. Die anderen sind natürlich schon älter." Dann verweist er auf seine Hundedame Alvia, die mit im Raum ist und keinen Muckser von sich gibt: "Wenn ich meine Puppe jetzt hier sehe, die liegt ja ganz lieb wieder hier." Eine Tatsache, die auch Tom nicht abstreiten kann: "Ganz brav, ja", lobt er die französische Bulldogge.

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Bill Kaulitz über Hunde von Heidi Klum: "Richtig garstig"

Für den kleinlauten Auftritt seiner Hündin hat Bill Kaulitz eine Erklärung parat: "Sie wird hier immer unterdrückt bei dir von deinen Hunden. Deine Hunde sind richtig garstig." Das möchte Tom Kaulitz so zunächst nicht stehen lassen, gibt dann aber zu: "Das ist halt das Haus von Uschi und Jäger und da müssen die anderen Hunde sich erst mal ein bisschen unterwerfen." In der Villa von Heidi Klum haben offenbar die beiden Deutsch-Kurzhaar-Fellnasen das Sagen.

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Vor wenigen Jahren erwarb Heidi Klum das Anwesen, in dem nun auch Tom Kaulitz zu Hause ist. Die Eheleute haben dort rund 1.100 Quadratmeter zur Verfügung, darunter einen großzügigen Außenbereich mit Pool, Teich und Trampolin.

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Die Kaulitz-Brüder sind sich jedenfalls einig: Es ist schade, dass sich ihre Vierbeiner nicht so gut verstehen. Auch wenn der Hund von Bill das gerne ändern würde, wie der Hundepapa erzählt: "Alvin will unbedingt befreundet sein mit den beiden. Guck mal, der läuft den ganzen Tag hinterher." Dass Uschi und Jäger daran jedoch kein gesteigertes Interesse haben, kann Tom Kaulitz verstehen: "Ja, aber der ist auch eine kleine Nervensäge." Eine Tatsache, die Bill Kaulitz nicht abstreiten kann: "Ja, der nervt auch", räumt der Sänger ehrlich ein.