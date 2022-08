Zoff nach Trennung bei Sam Dylan und Rafi Rachek: Wie ist das Verhältnis des Ex-Paares?

Beginnt bei Sam Dylan und Rafi Rachek nach der Trennung jetzt die Schlammschlacht? Der "Prince Charming"-Kandidat hat seinen Ex in den sozialen Medien blockiert und spricht über die Gründe, warum die Beziehung gescheitert ist.

Es begann als eine romantische Liebesgeschichte, die das Dating-TV nicht besser hätte schreiben können. Nachdem Sam Dylan und Rafi Rachek an verschiedenen Formaten teilgenommen hatten ("Prince Charming" und "Die Bachelorette"), fanden sie zusammen. Inzwischen ist die Beziehung jedoch zerbrochen und Sam offenbar nicht mehr gut auf seinen Ex zu sprechen. Was ist passiert?

Trennungszoff bei Sam Dylan und Rafi Rachek

"Ich hätte mir gewünscht, diese Worte nie zu schreiben. Doch leider ist Rafi kein Teil mehr von meinem Leben", schrieb Sam Dylan im Juni 2022 auf Instagram und bestätigte damit die Trennung. Das ehemalige Paar betonte, weiterhin freundschaftlich verbunden bleiben zu wollen. Doch das scheint nicht zu funktionieren, denn inzwischen gibt es anscheinend Zoff.

Sam Dylan blockiert Ex-Freund: "Lass mich einfach in Ruhe"

Wie der ehemalige "Prince Charming"-Kandidat jetzt offenbart, hat er Rafi Rachek in den sozialen Medien blockiert. Auslöser dafür war, dass sich Sam aus seiner Wohnung ausgesperrt und dafür offenbar Häme von seinem Ex kassiert hat. "Und raus aus meinem Leben. Es reicht nicht, dass ich ihn löschen muss, ich muss ihn blockieren. Überall", erklärt er in seiner Instagram-Story. Er sei unter anderem als "dumm" bezeichnet worden und macht deshalb eine klare Ansage: "Lass mich einfach in Ruhe!"

Gründe für Trennung: Deshalb kam es zum Liebes-Aus bei Sam Dylan und Rafi Rachek

Sam Dylan spricht dabei auch über Gründe, die zum Liebes-Aus geführt haben. "Ich möchte einfach nicht beobachtet werden auf Schritt und Tritt." Deshalb habe der Reality-TV-Star den Ex-Freund auf sämtlichen Social-Media-Kanälen blockiert und wolle vorerst keinen Kontakt. Auch auf Belehrungen, weil er sich ausgesperrt hatte, könne er verzichten. Dazu sei es auch während der Beziehung gekommen, wie er betont: "Das war auch einer der Gründe, warum es dann vorbei war."

Rafi Rachek hat sich bislang noch nicht dazu geäußert, dass ihn sein Ex blockiert hat. Zum Grund der Trennung schrieb er im Juni lediglich: "Wir haben feststellen müssen, dass unser beider Lebensentwürfe leider nicht so optimal zusammenpassen, wie wir uns das erhofft hatten."