Zieht Julian David ins Dschungelcamp? Vier Teilnehmer bekannt

Wird Schlagersänger Julian David als Kandidat bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" mitmachen? Der Berliner, der einst Teil der Gruppe Voxxclub war, äußert sich zu einer möglichen Teilnahme am RTL-Dschungelcamp.

Er begeistert seit Jahren als Solo-Schlagersänger, ist gern gesehener Gast in Unterhaltungsshows und liebt es, live vor Publikum zu performen. Doch würde sich Julian David (31) auch ins Trash-TV wagen und über sein Privatleben sprechen? Viele Fans und Zuschauer könnten sich sein Mitwirken in Promi-Shows durchaus vorstellen – und sicherlich auch deutsche Privatsender.

Kandidat im Dschungelcamp: Das sagt Julian David

wurde Julian David darauf angesprochen, ob er ins Dschungelcamp gehen würde. Und tatsächlich zeigt sich der sympathische Sänger durchaus interessiert und steht dem Projekt offen gegenüber. Er schreibt mit einem Lob an Moderatorin Sonja Zietlow in seiner Story: "Dschungelcamp finde ich tatsächlich nicht unspannend, da man hier zwar auch mit einigen Trash-Attributen, wie nackte Haut, Zickereien, Pleite-sein, IQ-Abstinenz oder Größenwahn punkten kann. Allerdings haben schon viele Kollegen vorgemacht, dass es auch anders geht und man das ganze als einmaliges Abenteuer sehen kann."

Karriere-Vorteil Dschungelcamp: Diese Promis konnten profitieren

In der Tat: Viele Promis konnten so ihrer Karriere neuen Schwung verpassen, ihren Marktwert steigern oder den Fuß in die Unterhaltungsbranche setzen. Unter anderem Ross Antony, Julian F.M. Stoeckel, Désirée Nick, Micaela Schäfer, Peer Kusmagk, Melanie Müller, Jochen Bendel, Thorsten Legat und Evelyn Burdecki.

2022 wird das Dschungelcamp aus Südafrika gesendet

Bislang stehen drei Promis für das Dschungelcamp 2022 offiziell fest: Dschungelshow-2021-Sieger Filip Pavlović, Designer Harald Glööckler und Sänger Lucas Cordalis. "Bild" berichtet, dass auch Kult-Auswanderer René Zierl ("Goodbye Deutschland") mitmachen soll.

Ob Julian David im Januar auch mit nach Südafrika fliegen wird, hat er mit seiner Antwort nicht bestätigt. Eine Dschungel-Anfrage an ihn über sein Management gilt aktuell aber als unwahrscheinlich, denn dann dürfte sich der 31-jährige Sänger gar nicht äußern. Die strengen Verträge von Sender und Produktionsfirma verbieten es den VIPs, über eine Teilnahme zu sprechen. Aber mit seinem gezeigten Interesse hat sich Julian David zumindest ins Gespräch gebracht.