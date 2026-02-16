Günther Jauch will bei "Wer wird Millionär?" wissen, von wann bis wann die Dinosaurier in Relation zu einem Kalenderjahr lebten. Als Antwortmöglichkeiten nennt er: 12. April bis 4. Mai, 16. bis 25. Juli, 3. bis 10. Oktober und 25. bis 30. Dezember. Hätten Sie die Antwort zum RTL-Quiz gewusst?

Günther Jauch meldet sich zur Faschingszeit mit einer neuen Ausgabe von " " zurück. Am Rosenmontag (16. Februar) stellt der RTL-Quizmaster wieder das Wissen mehrerer Studiogäste auf die Probe. Ein Kandidat soll eine Frage beantworten, die mit Dinosauriern und dem Urknall zu tun hat.

Dinosaurier und Urknall: Günther Jauch stellt knifflige Zeitrechnungsfrage

Günther Jauch begrüßt Kandidat Maximilian Merg aus Mainz auf dem Ratestuhl. Brille und Hemd – der 21-jährige angehende Immobilienmakler macht einen cleveren Eindruck. Kann er die 64.000-Euro-Frage beantworten? Jauch will von ihm wissen:

Betrachtet man die Zeitspanne vom Urknall bis heute in Relation zu einem Kalenderjahr, dann lebten die Dinosaurier in etwa vom ...?

12. April bis 4. Mai 16. bis 25. Juli 3. bis 10. Oktober 25. bis 30. Dezember

Studiogast bei "Wer wird Millionär?" ahnungslos

Maximilian Merg überlegt laut und meint: "Der Urknall ist die Entstehung von allem." Der Rheinland-Pfälzer stellt auf Nachfrage von Günther Jauch klar, die Frage an sich verstanden zu haben. Er sei sich sicher, dass die Erde "circa viereinhalb Milliarden Jahre alt" sei und dass die Dinosaurier in einem "verschwindend geringen Teil in der Relation" lebten. Doch Merg habe keine Ahnung, welche der vier Antwortmöglichkeiten die richtige Lösung sein könnte.

Quiz-Kandidat geht kein Risiko ein

Der "Wer wird Millionär?"-Kandidat entscheidet sich dafür, den 50:50-Joker zu verwenden. Als übrige Antwortmöglichkeiten bleiben A: 12. April bis 4. Mai und D: 25. bis 30. Dezember stehen. Maximilian Merg verrät, dass ihm der 50:50-Joker "gar nichts gebracht" habe. Er überlegt einige Minuten, kommt dann jedoch zum Entschluss, mit den bereits erspielten 32.000 Euro nach Hause fahren zu wollen.

"Wer wird Millionär?": 25. bis 30. Dezember als korrekte Lösung

Günther Jauch löst auf: "Das Universum ist insgesamt 13,8 Milliarden Jahre alt. Und runtergerechnet auf ein Jahr ist ein Tag knapp 38 Millionen Jahre. Die Dinosaurier lebten vor ungefähr 235 bis 66 Millionen Jahre vor unserer Zeit. Was bedeutet, es ist, als wenn sie erst gestern die Erde verlassen hätten." Somit handelt es sich bei D: 25. bis 30. Dezember um die korrekte Antwort. Die Lösung sorgt bei Jauch selbst für Überraschung. Doch Maximilian Merg meint, er habe schlussendlich sogar zu D tendiert: "Aber ich hab's mich an der Stelle nicht getraut." Er freut sich über die erspielten 32.000 Euro.