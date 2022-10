Zeigt sich schwangere Lena Gercke zu sexy? Kritiker finden Outfit "ordinär" und "furchtbar"

Wie freizügig darf sich eine werdende Mutter zeigen? Diese Frage beschäftigt aktuell Fans und Kritiker von Lena Gercke. Mit einem Instagram-Clip hat das Model eine Diskussion entfacht.

In der heutigen Zeit sollte es Frauen doch eigentlich gestattet sein, selbst darüber zu entscheiden, wie viel sie von ihrem Körper zeigen wollen oder nicht. Trotzdem hat man beim Blick in die Kommentare von Lena Gerckes Instagram-Account den Eindruck, dass einige Follower noch im vergangenen Jahrhundert leben. Das schwangere Model hat einen Clip veröffentlicht, in welchem es seine Babybauch-Rundungen sexy in Szene setzt. Während die 34-Jährige von Fans dafür gefeiert wird, stößt das den Kritikern böse auf.

Schwangere Lena Gercke präsentiert sich im hautengen Cut-Out-Oberteil

"Be ready.. coming soon", schreibt Lena Gercke zu dem kurzen Video auf Instagram. Die Unternehmerin, die 2006 als Gewinnerin der ersten Staffel "Germany's Next Topmodel" bekannt wurde, trägt eine schwarze Hose und ein hautenges Cut-Out-Oberteil. Damit will sie wahrscheinlich Werbung für ihre eigene Modemarke LeGer machen.

Zahlreiche Fans sind begeistert von dem Outfit des Models und posten Flammen-Emojis. "Lena, auch schwanger darfst Du sexy sein. Wer dagegen ist, werfe den ersten Stein", lautet ein Kommentar zu dem Clip. Es gibt aber einige Follower, die besagten Stein wohl nur zu gerne werfen wollen.

Kritiker teilen gegen Lena Gercke aus: "Welche schwangere Frau zieht sich denn so an?"

Lena Gercke wird von Hatern als "ordinär" und ihre Aufmachung als "furchtbar" beschimpft. "Um Himmels willen, welche schwangere Frau zieht sich denn so an? Ist das jetzt im Trend?", will ein Follower wissen. Ein weiterer legt nach und wird dabei sehr deutlich: "So geil ist so eine Plauze auch wieder nicht."

Von ihren Fans bekommt die ehemalige GNTM-Siegerin jedoch Rückendeckung. "Willkommen in 2022", lautet etwa ein Konter. Und die bösen Kommentare wird sich das Model, das nach Töchterchen Zoe (2) das zweite Kind erwartet, höchstwahrscheinlich nicht zu Herzen nehmen.