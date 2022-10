"Ich bin schwul": Coming out bei Schweizer "Tagesschau"-Sprecher Michael Rauchenstein

Seit August steht Michael Rauchenstein für die Schweizer "Tagesschau" vor der Kamera. Der Moderator und Journalist hat jetzt öffentlich zu seiner Homosexualität geäußert.

Mit 33 Jahren hat Michael Rauchenstein einen TV-Volltreffer gelandet, denn seit August 2022 moderiert er für den Schweizer Sender SRF die Hauptausgabe der "Tagesschau". Als Journalist informiert er eigentlich über das Weltgeschehen, doch jetzt rückt auch sein Privatleben in den Fokus der Öffentlichkeit. Im Gespräch mit der "Schweizer Illustrierte" hat der Moderator berichtet: "Ich bin schwul."

Coming-out: "Tagesschau"-Moderator steht öffentlich zu seiner Homosexualität

Aus seiner Homosexualität will Michael Rauchenstein kein Geheimnis machen und offen zu sich stehen. Trotzdem werde er zu politischen Queer-Themen, wie die Ehe für alle, öffentlich keine Stellung beziehen. Das liege vor allem an seinem Job, wie er erklärt: "Man wird mich auch nicht an der Pride in der ersten Reihe tanzen sehen – das passt nicht zu meiner Rolle als SRF-Moderator."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Sein öffentliches Coming-out hat der 33-jährige "Tagesschau"-Moderator dennoch aus einem ganz bestimmten Grund gewagt. "Gerade auf dem Land ist es schwierig, sich zu outen", sagt er dazu. "Vielleicht hilft es dem einen oder anderen, dass ich als 'Tagesschau'-Moderator offen zu meiner Homosexualität stehe."

Hat "Tagesschau"-Moderator Michael Rauchenstein einen Freund?

In der Schweiz ist Michael Rauchenstein ein bekanntes TV-Gesicht. Für den Sender SRF arbeitete er bereits während seines Studiums als freier Redakteur und übernahm ab 2020 den Job als EU-Korrespondent in Brüssel. Im August 2022 stand er erstmals als Hauptmoderator für die "Tagesschau" vor der Kamera und ersetzte Publikumsliebling Franz Fischlin.

Seither wird der Journalist auch in der Öffentlichkeit erkannt, wie Michael Rauchenstein sagt: "Solange mich die Leute nicht einfach nur anstarren, finde ich das total in Ordnung und unterhalte mich gern mit ihnen." Mit einem Freund an der Seite werden ihn die Fans jedoch nicht antreffen. Nach eigener Aussage ist er Single.