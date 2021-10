Zeigt ihr Grab: Heidi Klum und der gruselig-romantische Insta-Post

Heidi Klums Halloween Partys sind legendär. Seit Corona fallen bei der Grusel-Queen die Feierlichkeiten zwar etwas kleiner aber nicht weniger gruselig aus, wie sie in einem Beitrag auf Instagram zeigt.

Keine Frage: Heidi Klum (48) ist die Halloween-Queen. Kaum ein Promi feiert das Grusel-Fest seit über 20 Jahren so leidenschaftlich und kreativ wie sie.

Doch wegen der Pandemie muss die Topmodel-Mama zum zweiten Mal in Folge die große Party absagen. Aber auch ohne Fest versetzt sich Heidi schon mal in Grusel-Vorfreude. Auf Instagram teilte sie ein Foto von sich im blutigen Kleid, liegend auf zwei Grabsteinen. Auf ihrem stand neben dem von Ehemann Tom Kaulitz (32): "Halloween bedeutete ihren Untergang." Dazu schrieb sie: "Bis dass der Tod uns scheidet."

In der Vergangenheit erregte Heidi Klum auch mit ihren spektakulären Halloween Kostümen viel Aufmerksamkeit. Ohne Party dürfte ihre Verkleidung zwar nicht ganz so aufwendig ausfallen, aber fest steht: Heidi wird sich zu Halloween auch so viel einfallen lassen.