"ZDF-Fernsehgarten" mit Andrea Kiewel und Promis: Höhe der Gage ausgeplaudert

Mit einem Auftritt im TV lässt sich viel Geld verdienen – so zumindest das Narrativ. Doch auch im Unterhaltungsbusiness gibt es viele Jobs, die äußerst schlecht bezahlt sind. Ballermann-Star Ikke Hüftgold hat verraten, wie hoch, oder in diesem Fall niedrig, die Gage für den "ZDF-Fernsehgarten" ausfällt.

Wer in dem Erfolgsformat "ZDF-Fernsehgarten" auftreten darf, gehört zu den großen Stars im Schlagerbusiness. Da sollte man meinen, dass die Künstler für eine Performance auch entsprechend hoch entlohnt werden. Dem soll aber nicht so sein, wie nun ein Sänger verraten hat. Ballermann-Star Ikke Hüftgold sollte eigentlich beim Mallorca-Spezial am 30. Juli auftreten. Warum er abgesagt hat und was das mit der angebotenen Gage zu tun hat, hat er jetzt verraten.

Ikke Hüftgold erhebt Vorwürfe gegen "Fernsehgarten": "Entspricht nicht der Realität"

Jürgen Milski, Tim Toupet, Anna-Maria Zimmermann, Lorenz Büffel – die Gästeliste für die Mallorca-Ausgabe des "ZDF-Fernsehgartens" liest sich wie das Who is Who der Ballermann-Branche. Matthias Distel, besser bekannt als Ikke Hüftgold, wird dabei aber fehlen. Der Sänger hätte mit seinem Song "Lied mit gutem Text" auftreten sollen, doch darauf hat er offenbar keine Lust. "Ich kann ehrlich gesagt gar nicht sagen, warum die sich ausgerechnet dieses Lied ausgesucht haben", sagt er im Gespräch mit " ". "Aber wahrscheinlich, weil es so harmlos ist und man da nicht nochmal mit dem Filzstift irgendwelche Textänderungen anfordern muss."

Dass Hits bekannter Künstler für den familientauglichen "Fernsehgarten" umgeschrieben werden müssen, sei Ikke Hüftgold zufolge gängige Praxis. "Auf jeden Fall verkauft das ZDF seinen Zuschauern etwas, was in der Realität überhaupt nicht dem wahren Mallorca entspricht", schimpft er über die Sendung und erklärt: "Peter Wackel musste seinen großen Hit 'Scheiß drauf, Malle ist nur einmal im Jahr' auf 'Pfeiff drauf...' ändern."

Mini-Gage: So wenig verdienen die Künstler bei Andrea Kiewel im "ZDF-Fernsehgarten"

Die Änderungen im Werk eines Künstlers sind für Ikke Hüftgold aber nur ein negativer Aspekt. Ein weiterer ist der Aufwand, der damit einhergeht. "Die Abwicklung ist einfach eine Farce. Der Titel wird umgeschrieben, muss nochmals eingesungen werden, denn es ist ja auch noch eine Vollplayback-Show ." Auch der geringe Verdienst soll für viele Kollegen abschreckend sein, wie der Entertainer offen sagt: "Aber der Aufwand, der für die 750 Euro Aufwandsentschädigung betrieben werden muss, steht in keiner Relation. Das ZDF verkauft dir den Auftritt als Promo für dich, aber eigentlich brauchen sie ja unsere Namen, um den 'Fernsehgarten' zu promoten."

Ikke Hüftgold ist nicht der einzige Sänger, der die Entlohnung des "Fernsehgartens" bemängelt. Roberto Blanco beschwerte sich bereits 2019 darüber, dass seine Bezahlung gestrichen werden solle. "Ich bin nicht mehr dabei, weil sie die Verträge, die ich hatte, komplett ändern wollten", sagte er damals zu " ". "Ich werde immer bezahlt für meine Auftritte. Wenn sie mich nicht mehr bezahlen wollen, dann komme ich nicht mehr." Scheint so, als müsse die ZDF-Show künftig auf zwei große Stars der Schlagerbranche verzichten.