Es wird mathematisch bei "Wer wird Millionär?": Welche Zahlen sind ohne Rest durch 4 teilbar? Das möchte Günther Jauch in der aktuellen Folge wissen. Sein Kandidat zögert, aber die AZ kennt schon jetzt die richtige Antwort.

Zu Mathematik gibt es gespaltene Meinungen: während manche Menschen mit einer natürlichen Begabung gesegnet sind, verzweifeln andere schon beim Anblick von Zahlen. In der aktuellen Folge von "Wer wird Millionär?" (Pfingstmontag) wird der Kandidat Maximilian Frank mit dieser Krise konfrontiert. Während der Münchner noch auf seinem Notizzettel rechnet, verrät die AZ hier, welche Zahlen gesucht werden.

"Wer wird Millionär?": Kandidat aus München rechnet live im Studio

Bei "Wer wird Millionär?" spaziert der Münchner Flugbegleiter Maximilian Frank bis zur 32.000-Euro-Frage durch die Sendung, bis Günther Jauch von ihm wissen möchte:

Eine Zahl ist immer dann ohne Rest durch 4 teilbar, wenn die aus ihren letzten beiden Ziffern gebildete Zahl...?

A: gerade ist

B: die Quersumme 4 ergibt

C: eine 0 enthält

D: ohne Rest durch 4 teilbar ist

Der Kandidat räumt ein, zu Schulzeiten mal besser und mal schlechter im Mathematikunterricht abgeschnitten zu haben. Er grübelt lange, sodass Günther Jauch schließlich in die Kamera fragt, ob er einen Zettel zur Hilfe nutzen dürfe. Zwar habe er selbst nur einen Stift im Sakko, doch ein Zuschauer im Publikum bietet kurzerhand sein ausgedrucktes Studio-Ticket als Notizzettel an. Jauch holt das Papier aus den Rängen und improvisiert gemeinsam mit dem Stift eine Rechenhilfe für den Kandidaten. Schließlich darf dieser einen gezückten Notizzettel verwenden und verschiedene Kombinationen durchrechnen, um zur richtigen Lösung zu gelangen.

Schließlich kommt er zu dem Fazit, dass nur Lösungsmöglichkeit D: ohne Rest durch vier teilbar korrekt sein kann. Günther Jauch loggt die Antwort für ihn ein, doch liegt der Kandidat damit wirklich richtig?

Günther Jauch nennt richtige Lösung: Diese Zahlen wurden gesucht

Obwohl der Kandidat D: ohne Rest durch 4 teilbar zunächst für die seltsamste aller Optionen gehalten hatte, liegt er mit seiner finalen Entscheidung absolut richtig. Denn wie er logisch feststellt: Für alle anderen Lösungsmöglichkeiten gibt es Gegenbeispiele. 14 endet zwar mit einer geraden Zahl, lässt sich aber nicht ohne Rest durch 4 teilen. 22 ergibt zwar eine Quersumme von 4, lässt sich aber nicht ohne Rest durch 4 teilen. Die Zahl 50 enthält eine 0, lässt sich aber ebenfalls nicht ohne Rest durch 4 teilen. Somit ist eine Zahl nur dann immer ohne Rest durch 4 teilbar, wenn sie ohne Rest durch 4 teilbar ist.