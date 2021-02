Youtube-Star Joey's Jungle outet sich als schwul und zeigt seinen Freund

Mit lustigen Youtube-Clips begeistert Joey's Jungle Millionen von Fans. In seinem neuesten Video offenbart er jetzt Privates und outet sich öffentlich als schwul.

Fast zwei Millionen Menschen folgen dem deutschen Youtube-Star Joey's Jungle auf der Videoplattform und feiern seine unterhaltsamen Clips. Jetzt hat er aber ein ernstes Video mit einer mutigen Botschaft gedreht: Er ist schwul und will mit dieser Offenbarung anderen Menschen in ähnlichen Situationen helfen.

Joey's Jungle berichtet über Ängste und Sorgen vor seinem Coming-out

In dem knapp achtminütigen Clip "Coming Out" zeigt Joey's Jungle Aufnahmen aus seiner Jugend und erzählt seine Lebensgeschichte. Seine Mutter habe bereits früh geahnt, dass er sich zu Jungs hingezogen fühlt: "Als ich mit sechs Jahren tanzend in der Garage meiner Eltern Pirouetten gedreht habe, meinte sie (seine Mutter, d. R.) zu einer Freundin, dass sie glaubt, ich würde mal schwul werden."

Auch die schwierige Zeit in seinem Leben lässt Joey's Jungle in seinen Erzählungen nicht aus und berichtet ungeschönt von Ängsten und Sorgen: "Ich bin in einem Umfeld aufgewachsen, in dem es nicht okay war, schwul zu sein. In dem Menschen, die nicht heterosexuell waren, vermeintlich nicht existierten. Denn solche Menschen gäbe es nur im Fernsehen."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (youtube). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter youtube über den Consent-Anbieter verweigert

Joey's Jungle offenbart Homosexualität: Er hat einen Freund

Mittlerweile hat der Youtube-Star seine Homosexualität angenommen und ist stolz darauf. "Ich bin die glücklichste Version von mir selbst, die man sich nur vorstellen kann. [...] Ich bin seit mehreren Jahren in einer glücklichen Beziehung und letztes Jahr mit meinem Freund in unser erstes gemeinsames Haus gezogen." In dem Video ist sogar sein Freund zu sehen, mit dem er eine Schneeballschlacht veranstaltet. Das Gesicht des jungen Mannes wird allerdings nicht gezeigt.

Auf Youtube erreichte der Clip innerhalb weniger Stunden fast 500.000 Clicks. Die Fans von Joey's Jungle freuen sich mit ihm und hinterlassen zahlreiche positive Kommentare. Ein Follower schreibt: "Zu hören, wie viel Traurigkeit und Zweifel in einem lachenden Menschen stecken können ist schmerzhaft, aber umso glücklicher macht es mich, dass du deinen Weg gefunden hast."

Der Youtube-Star will mit seinem Coming-out anderen Menschen helfen, zu sich selbst zu stehen: "Ich weiß, dass es noch so viele unter uns gibt, die die gleichen Gefühle, wie ich sie hatte, jeden Tag spüren. Die sich verstoßen fühlen, einsam und ungeliebt. [...] Ich weiß, dass du richtig bist, genauso wie du bist."