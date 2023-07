Youtube-Star Annabelle Ham stirbt mit nur 22 Jahren: Familie gibt Todesursache bekannt

Die Influencerin Annabelle Ham ist tot. Das hat ihre Familie am Dienstag über Ihren Instagram-Kanal bekannt gegeben. Und auch über die Todesursache haben sich die Hinterbliebenen geäußert.

Die US-Amerikanerin Annabelle Ham teilte seit 2015 ihr Leben äußerst erfolgreich auf Social Media. Nun wurde sie viel zu früh aus dem Leben gerissen. Auf Instagram hat sich ihre Familie auch zur Todesursache geäußert.

"Annabelle war wunderschön und inspirierend und lebte ihr Leben in vollen Zügen. Jeder der sie getroffen hat, war inspiriert von ihrer Energie und dem Licht in ihrer Seele das so hell gestrahlt hat. Sie wurde und wird für immer sehr geliebt werden", schreibt die Familie zu einem Gruppenfoto, welches am Dienstag auf dem Instagram-Profil der Influencerin online ging.

Familie: Tod nach epileptischem Anfall

Auch die Todesursache gibt die Familie bekannt: Sie hatte einen epileptischen Anfall. Laut dem Beitrag litt die Youtuberin wohl seit geraumer Zeit an der Krankheit und wollte auch darauf aufmerksam machen, was die Familie nun ihr zu Ehren für sie übernehmen möchte.

Annabelle Ham: Spekulationen über Todesursache

Ihre Familie bittet außerdem, keine Spekulationen oder unbegründete Details zu ihrem Tod zu verbreiten. In diversen Medienberichten war bereits zu lesen, dass Annabelle bei einem Autounfall ums Leben gekommen sei. " " berichtet außerdem, sie sei zuletzt auf einem Junggesellinnenabschied in Alabama gewesen, bevor sie vermisst gemeldet wurde.

Auf ihrem Youtube-Kanal, der über 70.000 Follower hat, zeigte Annabelle ihren Fans hauptsächlich ihren Alltag und behandelte Mode- und Beautythemen.