"Yellowstone"-Star Josh Lucas hat seiner Partnerin das Jawort gegeben

Hollywood-Romantik im Herzen des Vatikans: Schauspieler Josh Lucas und seine Partnerin Brianna Ruffalo haben sich das Jawort gegeben und emotionale Einblicke in ihre Traumhochzeit gegeben.

Hollywood-Schauspieler Josh Lucas (54) ist unter der Haube. Der "Yellowstone"-Star gab bekannt, dass er und seine Partnerin, die Meteorologin Brianna Ruffalo (34), sich in einer feierlichen Zeremonie das Jawort gegeben haben. Und zwar an keinem geringeren Ort als dem Vatikan - ein wahr gewordener Traum für das Paar.

Auf Instagram teilte Lucas drei Schwarz-Weiß-Fotos des besonderen Tags, die ihn und Ruffalo beim Kuss, einem verliebten Blickkontakt und händchenhaltend beim Verlassen der Kirche zeigen. Die Aufnahmen entstanden im Vatikan, der offenbar eine besondere Bedeutung für das Paar hat. Brianna Ruffalo trug ein klassisches weißes Brautkleid mit feinen Spitzendetails und passendem Schleier. Lucas wählte einen schlichten schwarzen Anzug.

Am 19. Juli teilte der Schauspieler mit seiner Ehefrau und bedankte sich bei den Menschen, die ihre Traumhochzeit möglich gemacht haben. "So viele Menschen haben dazu beigetragen", schrieb er und verlinkte unter anderem eine Fotografin und mehrere Hochzeitsplaner.

Promi-Freunde gratulieren

Auch seine frisch angetraute Ehefrau teilte Eindrücke In ihrer Bildunterschrift bezeichnete sie sich und Lucas stolz als "Mr. and Mrs." und schrieb: "Unendlich gesegnet, dieses Sakrament gemeinsam im Herzen der katholischen Kirche und der heiligen Stadt empfangen zu dürfen." Josh Lucas kommentierte rührend: "Ich liebe dich! Einer der schönsten Tage meines Lebens. Ich bin so, so dankbar." Unter den öffentliche Gratulanten auf Social Media waren prominente Freunde des Paares wie Ricky Martin oder Walton Goggins.

Zweite Ehe für Josh Lucas

Josh Lucas und Brianna Ruffalo sind seit 2022 ein Paar. Im Juni 2024 gaben der Schauspieler und die Meteorologin ihre Verlobung mit mehreren emotionalen Videos in den sozialen Medien bekannt.

Für Lucas ist es bereits die zweite Ehe. Von 2012 bis 2014 war er mit der Autorin Jessica Ciencin Henriquez verheiratet, mit der er einen im Juni 2012 geborenen Sohn hat.