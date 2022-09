Yeliz Koc kann sich weiteres Baby mit Jimi Blue vorstellen: Ochsenknecht-Sohn hat aber neue Freundin

Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht sind Eltern einer gemeinsamen kleinen Tochter. Doch das Paar trennte sich schon vor der Geburt. Streitigkeiten wurde auf Instagram und sogar vor Gericht ausgetragen. Jetzt spricht das TV-Sternchen von einem weiteren Kind...

Elf Monate ist die kleine Snow Elanie jetzt alt, doch schon seit über einem Jahr gehen ihre Eltern getrennte Wege. Geräuschlos lief das Liebes-Aus nicht ab, schließlich sind beide auch Reality-TV-Darsteller. Man machte sich einander schwere Vorwürfe und konnte sich zunächst nicht beim Finanziellen einigen.

Weiteres Kind möglich? Yeliz Koc spricht vom zweiten Baby

Eigentlich war Ruhe eingekehrt – bis jetzt. Aber war Harmonie nur gespielt? Yeliz Koc thematisiert erneut ihren Ex Jimi Blue Ochsenknecht. Auf Instagram beantwortete sie eine ziemlich pikante Fan-Frage. Ob Yeliz ein kleines Skandälchen provozieren wollte? Schließlich will sie im Gespräch bleiben. Denn: Angeblich soll sie im Januar ins Dschungelcamp einziehen.

Wieder ein Kind mit Jimi Blue Ochsenknecht?

Sex mit dem Ex oder Snow bleibt ein Einzelkind? Während andere Promis und Influencer solch eine heikle Frage niemals auswählen und veröffentlichen würden, teilt Yeliz Koc diese samt ihrer Antwort in der Instagram-Story. "Dann noch mal den Ex", kommentiert sie. Sie könne sich also noch ein weiteres Kind mit ihrem Ex vorstellen!

Ein Liebes-Revival sei aber ausgeschlossen. Bei Sex mit dem Ex sagt Yeliz Koc zwar nicht "Nein", allerdings nur, wenn sie sonst "einen Tag im Mülleimer verbringen" müsste.

Doch schon wenige Instagram-Storys später kommt der Ochsenknecht-Sohn wieder gut weg. "Ich hatte bei Jimi keine Sorgen, ruhige Nächte etc." Daher war sie laut eigenen Angaben auch "mehr verliebt in Jimi" als in ihren anderen Ex-Partner Johannes Haller.

Neue Freundin: Jimi Blue Ochsenknecht ist in einer Beziehung mit Laura-Marie Geissler

Was Jimi Blue Ochsenknecht und seine neue Freundin von diesen Aussagen halten? Noch schweigen sie. Aber offenbar ist hier längst noch keine Ruhe eingekehrt.

Jimi Blue Ochsenknecht und Laura-Marie Geissler © [M] imago/Panama Pictures / imago/Future Image

Der Schauspieler ist seit wenigen Monaten mit der Münchner Profi-Rennfahrerin Laura-Marie Geissler liiert.