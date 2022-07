Wut-Rede von Joachim Llambi: "Let's Dance"-Star ist entsetzt von Chaos am Flughafen

Joachim Llambi ist sauer! Der "Let's Dance"-Juror wettert auf Instagram über die Situation an deutschen Flughäfen. Unterstützung bekommt er von Promi-Kollegen.

Lange Wartezeiten, abgesagte Flüge, Koffer-Durcheinander: Zur Hauptreisezeit ist an vielen Flughäfen in Deutschland das Chaos ausgebrochen. Auch Promis werden davon offenbar nicht verschont, wie etwa Joachim Llambi. Der Juror aus der RTL-Tanzshow "Let's Dance" wütet über die aktuelle Situation.

<%EMBED type="instagram" id="Cfrz5l6qPO7" url="https://www.instagram.com/p/Cfrz5l6qPO7/?hl=de"" %>

Joachim Llambi: "Keiner will die Verantwortung tragen"

"Was ist in diesem Land los? So kenne ich es nicht seit 57 Jahren. Flughäfen überfüllt, herrenlose Kofferberge ohne Ende, Verspätungen fast bei jedem Flug, das gleiche bei der Deutschen Bahn!", schreibt der 57-Jährige zu Fotos, auf denen eine Menschenmenge und zahlreiche Gepäckstücke zu sehen sind. Dazu gab der TV-Star den Frankfurter Flughafen als Ort des Geschehens an.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

"Keiner will die Verantwortung tragen und es gibt höchstens mal ein Entschuldigungsschreiben von irgendwelchen Vorstandsvorsitzenden", erklärt Llambi weiter. "Sehr bedenklich und nicht entschuldbar für eines der führenden Wirtschaftsländer dieser Erde. Die Politik ist gefordert, aber anscheinend macht- und hilflos. Buenas noches Alemania", beendet er seinen wütenden Post.

Motsi Mabuse und Ruth Moschner unterstützen Joachim Llambi

Viele Stars zeigen unter dem Posting Mitgefühl und berichten von ähnlichen Erfahrungen. "Let's Dance"-Kollegin Motsi Mabuse (41) erklärt, dass ihr Flug gecancelt wurde und sie nur zehn Prozent an Kosten zurückerstattet bekommen hat. "Das ist unfassbar. Das darf nicht wahr sein", kommentiert sie. Jury-Kollege Jorge González (54) schreibt kurz und knapp: "Unglaublich." Designer Thomas Rath (55) erklärt: "So wahr - wir alle sind entsetzt." Und Moderatorin Ruth Moschner (46) fasst zusammen: "Alles sehr, sehr ernüchternd."