Nach Taschendiebstahl: Carmen Geiss bekommt kaum Mitleid von Fans

Unschönes Erlebnis für Carmen Geiss: Die Millionärsgattin wurde auf Ibiza ausgeraubt. Doch von Fans und Followern erhält sie dafür wenig Mitleid.

Carmen Geiss wurde in einem Restaurant auf Ibiza bestohlen.

Geld weg, Kreditkarten weg, teure Tasche weg: Wenn man beklaut wird, ist das ärgerlich. Auch Millionären kann das passieren: Carmen Geiss ist jetzt genau das passiert, wie sie auf Instagram offenbart. Doch statt Mitleid bekommt sie dafür Spott, Häme und Vorwürfe.

Carmen Geiss: "Ich bin ausgeraubt worden"

Während eines Trips auf die spanische Insel Ibiza wurde der Reality-TV-Star bestohlen. Ihre Designer-Handtasche, die sie bei einem Restaurantbesuch für einen Moment aus den Augen gelassen hatte, ist weg. "Wie sicherlich der ein oder andere erfahren hat, bin auch ich ausgeraubt worden", erklärt sie in einem kurzen Instagram-Clip.

Handtaschen-Diebstahl: Carmen Geiss um 5.000 Euro erleichtert

Geldbörse, Bargeld, Designerbrille und Handy waren in der Handtasche. Knapp 5.000 Euro sind futsch. Nicht mal ihrem Bodyguard sei der Diebstahl aufgefallen, sagt Carmen Geiss im Gespräch mit . Sie sei "erschrocken" und könne das Ganze noch nicht fassen. Anzeige hat sie jedoch nicht erstattet, da die Diebe wohl nicht ermittelt werden könnten.

Kein Mitleid: Follower verspotten Carmen Geiss

Statt Zuspruch und aufmunternde Worte von ihren Fans zu bekommen, wird die Ehefrau von Unternehmer und Millionär Robert Geiss verspottet. "Spenden-Marathon, die arme Carmen braucht eine neue Tasche", witzelt ein Fan. Ein weiterer schreibt: "Wer so blöd rumprotzt kein Wunder, geschieht dir recht."

Die 57-Jährige bekommt sogar Vorwürfe, sie sei selbst an dem Raub schuld. "Eine Tasche mit an den Strand zu nehmen, die auch noch durchsichtig ist, ist glaube ich, nicht so schlau, oder?" Zu den Anschuldigungen und dem Spott hat Carmen Geiss sich bislang noch nicht geäußert.