Wurde am Ende König: "Wer wird Millionär?"-Joker liefert richtige Antwort auf Brüder-Grimm-Frage

Märchenhafte Stimmung bei "Wer wird Millionär?": Günther Jauch möchte von seinem Kandidaten wissen, in welcher Brüder-Grimm-Geschichte der Protagonist am Ende zum König gekrönt wird. Doch wer könnte das sein? Die AZ kennt die richtige Antwort.

Bei "Wer wird Millionär?" benötigt man eine große Allgemeinbildung. Nur wer in vielen Themengebieten bewandert ist, kann sich am Ende über eine beachtliche Gewinnsumme freuen. In der neuesten Ausgabe (2. Juni auf RTL) wird es in Günther Jauchs Studio märchenhaft – nach einem bestimmten Brüder-Grimm-Helden wird gesucht. Während der Kandidat noch zögert, kennt die AZ schon jetzt die richtige Antwort.

"Wer wird Millionär?": Münchner Kandidat sucht Märchenhelden

Im "Großen Zocker-Special" darf ausnahmsweise um stolze zwei Millionen Euro gespielt werden. Auch der Münchner Florian Sauerbeck (31) nimmt auf dem Ratestuhl Platz und rückt bis zur 125.000-Euro-Frage vor, ehe Günther Jauch eine märchenhafte Frage für ihn übrig hat. Der Quizmaster möchte von seinem Studiogast wissen:

Wer ist am Ende des betreffenden grimmschen Märchens König?

A: Das tapfere Schneiderlein

B: Hänsel

C: Rumpelstilzchen

D: Hans im Glück

"Wer wird Millionär?": Kandidat benötigt Zusatzjoker

Florian Sauerbeck gesteht, dass er sich mit Märchen nicht sonderlich gut auskenne. Kurzerhand entscheidet sich der Softwareentwickler also für den Zusatzjoker – und hofft darauf, dass eine bestimmte Dame im Studio ihm mit der richtigen Antwort aushelfen kann. Die ausgewählte Zuschauerin rät ihm zur Antwort Das tapfere Schneiderlein und der Münchner Kandidat schenkt ihr sein Vertrauen.

"Wer wird Millionär?"-Frage: Dieser Märchenheld wird am Ende König

Florian Sauerbeck hat Glück und liegt mit seiner Wahl richtig. Günther Jauch erklärt daraufhin das genaue Ende des gesuchten Brüder-Grimm-Märchens: "Nachdem das Schneiderlein sämtliche vom König gestellten Aufgaben erledigt hatte, erhält er die Königstochter zur Frau und wird selbst König. Das ist der letzte Satz des Märchens. Und also war und blieb das Schneiderlein sein Lebtag König." Somit darf der Münchner im Quizspiel noch eine Runde weiterziehen.