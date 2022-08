Wütende Daniela Katzenberger appelliert an Fans: "Bitte glaubt das nicht"

Daniela Katzenberger ist aufgebracht über einen Fake, der aktuell über sie in den sozialen Medien verbreitet wird. Sie warnt ihre Follower davor, nicht darauf reinzufallen. Eine falsche Werbeanzeige ist im Umlauf.

Dass man als Werbegesicht für Unternehmen auf Instagram gut Geld verdienen kann, haben auch die Promis entdeckt. Daniela Katzenberger hat verschiedene Kooperationspartner und promotet vor allem Produkte im Beauty-Bereich. Doch nicht für alles, auf dem ihr Name steht, hat sie ihr Einverständnis gegeben. Die TV-Blondine warnt ihre Fans jetzt vor derartigen Fakes.

Fake-Werbung mit Daniela Katzenberger: TV-Star warnt Fans

In den sozialen Medien verbreitet sich aktuell ein offenbar gefälschtes Werbefoto von Daniela Katzenberger. Darauf ist die 35-Jährige zu sehen, wie sie eine kleine Schachtel hochhält. Geworben wird mit dem Slogan "Daniela - Ein Laufband in einer Kapsel". Damit soll offenbar eine Pille zum Abnehmen verkauft werden. Allerdings hat die Ehefrau von Lucas Cordalis nie für ein derartiges Unternehmen vor der Kamera gestanden.

Der TV-Star ist wütend über diese Betrugsmasche. "Langsam qualmt mir echt der Schädel", schreibt Daniela in ihrer Instagram-Story und richtet einen Appell an ihre Fans: "Bitte glaubt das nicht! Es ist fake!" Ein Online-Foto der TV-Blondine wurde wohl geklaut und entsprechend bearbeitet, damit es aussieht, als halte sie die Pillenschachtel in die Kamera.

Auch andere Promis werden Opfer von falschen Anzeigen

Daniela Katzenberger ist nicht der einzige Promi, dessen Gesicht für falsche Werbung missbraucht wird. Unternehmerin Judith Williams wird immer wieder Opfer von derartigen Social-Media-Anzeigen. 2021 konnte die Polizei einen Betrügerring ausheben, der mit dem Konterfei des "Die Höhle der Löwen"-Stars Anleger reinlegte und um viel Geld erleichterte.