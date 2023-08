"Wonder Woman" Motsi Mabuse: "Let's Dance"-Star begeistert mit ungeschminktem Bikini-Foto

"Let's Dance"-Jurorin Motsi Mabuse zeigt sich auf Instagram im Bikini – und sorgt damit für eine volle Kommentarspalte.

Tänzerin Motsi Mabuse (42), die vor allem als Jurorin der Tanzshow "Let's Dance" bekannt wurde, genießt mit ihrer Familie gerade die Zeit im Urlaub, fernab von jedem Alltagsstress. Wie es sich für eine Person des öffentlichen Lebens gehört, teilt sie zahlreiche Momente davon mit ihren rund 573.000 Followern auf Instagram.

Motsi Mabuse teilt Bikinifoto auf Instagram

Häufig posiert sie dafür im Badeanzug oder Bikini am Pool oder Strand. Auch auf einem ihrer neuesten Beiträge zeigt sich die 42-Jährige im Badelook. Motsi Mabuse liegt dabei auf einer Liege in der Sonne. Sie trägt einen schwarz-weiß gemusterten Bikini und auf dem Kopf einen karierten Fischerhut. Ihr Gesicht ist dabei vollständig ungeschminkt.

"Let's Dance"-Jurorin Motsi Mabuse genießt den Urlaub auf Kreta

Auf dem zweiten Bild ist Mabuses Aussicht in diesem Moment zu sehen: mehrere Liegen, ein Pool und im Hintergrund das Meer. Motsi Mabuse selbst versieht ihren Post mit dem Kommentar "If I could I would stay", was soviel bedeutet, wie "Wenn ich könnte, würde ich bleiben". Der Ortsmarke über dem Post zufolge befindet sich Mabuse gerade in einem 5-Sterne-Resort auf Kreta.

Zahlreiche Follower geben Motsi Mabuse positives Feedback

Unter dem Beitrag häufen sich darüber hinaus überwiegend positive Kommentare. "Ein Traum von einer Frau", kommentiert zum Beispiel ein User. "Du siehst schön aus in diesem Bikini", meint ein anderer. Auch Komplimente wie "Wonder Woman", "schön" und "wow" sind in der Kommentarspalte zu finden, wie auch zahlreiche Emojis mit Herzaugen oder Flammen. Promikolleginnen wie TV-Star Evelyn Burdecki oder Cathy Hummels äußern ebenfalls ihre Begeisterung.